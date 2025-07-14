https://ria.ru/20250714/nepogoda-2029762408.html
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды - РИА Новости, 17.07.2025
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды
Москвичам стоит быть внимательными на улице в понедельник из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-14T08:20:00+03:00
2025-07-14T08:20:00+03:00
2025-07-17T17:59:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
непогода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017830398_0:71:3092:1810_1920x0_80_0_0_6962dec7464f951d07c29487b68dde11.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в понедельник из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По экстренному предупреждению метеорологов, сегодня в столице ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 17-20 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250712/moskva-2028815011.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017830398_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_c428702f944e9f7707de2df3550442eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, непогода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, непогода
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды
Москвичей призвали быть внимательными на улице в понедельник из-за непогоды