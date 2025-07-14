Рейтинг@Mail.ru
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
08:20 14.07.2025 (обновлено: 17:59 17.07.2025)
https://ria.ru/20250714/nepogoda-2029762408.html
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды - РИА Новости, 17.07.2025
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды
Москвичам стоит быть внимательными на улице в понедельник из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-14T08:20:00+03:00
2025-07-17T17:59:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
непогода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017830398_0:71:3092:1810_1920x0_80_0_0_6962dec7464f951d07c29487b68dde11.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в понедельник из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По экстренному предупреждению метеорологов, сегодня в столице ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 17-20 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250712/moskva-2028815011.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017830398_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_c428702f944e9f7707de2df3550442eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, непогода
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, непогода
Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды

Москвичей призвали быть внимательными на улице в понедельник из-за непогоды

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДождь с сильным ветром в Москве
Дождь с сильным ветром в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Дождь с сильным ветром в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в понедельник из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По экстренному предупреждению метеорологов, сегодня в столице ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 17-20 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Основной объем ливневых вод в Москве приняла водосточная сеть
12 июля, 21:45
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскванепогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала