https://ria.ru/20250714/nepogoda-2029762408.html

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды - РИА Новости, 17.07.2025

Москвичей призвали быть внимательными из-за непогоды

Москвичам стоит быть внимательными на улице в понедельник из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-14T08:20:00+03:00

2025-07-14T08:20:00+03:00

2025-07-17T17:59:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

непогода

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Москвичам стоит быть внимательными на улице в понедельник из-за непогоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "По экстренному предупреждению метеорологов, сегодня в столице ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 17-20 метров в секунду. Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250712/moskva-2028815011.html

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2025

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, непогода