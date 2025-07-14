https://ria.ru/20250714/nbc-2029008006.html

NBC: нелегалы в центрах предварительного заключения в США жалуются на голод

NBC: нелегалы в центрах предварительного заключения в США жалуются на голод - РИА Новости, 14.07.2025

NBC: нелегалы в центрах предварительного заключения в США жалуются на голод

Нелегальные мигранты в США, содержащиеся в центрах предварительного заключения американской Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), жалуются на... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T13:43:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Нелегальные мигранты в США, содержащиеся в центрах предварительного заключения американской Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), жалуются на голод и испорченную еду, сообщает телеканал NBC. "Задержанные и защитники иммиграции говорят, что иммигранты, содержащиеся в центрах предварительного заключения Службы иммиграционного и таможенного контроля, как минимум в семи штатах жалуются на голод, нехватку еды и испорченную пищу. Они говорят, что некоторые задержанные заболели, другие говорят, что похудели", - говорится в сообщении. Как информирует телеканал, проблемы с продовольствием возникают на фоне переполненности учреждений ICE, связанной с решением администрации президента США Дональда Трампа увеличить число задержаний нелегалов. Неназванный бывший сотрудник ICE рассказал телеканалу, что учреждению сложно поддерживать необходимый запас еды, когда в любой день оно может столкнуться с неожиданным наплывом новых задержанных, из-за чего еда может подаваться с опозданием или в недостаточном количестве. "Хотя данные о вместимости не являются общедоступными для каждого учреждения ICE, общенациональные данные о наличии мест показывают, что система переполнена. По состоянию на середину июня ICE содержала под стражей около 60 тысяч человек, что почти на 45% превышает количество мест, выделенное конгрессом", - отмечает телеканал. Тем не менее представитель министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин в интервью телеканалу опровергла нехватку еды и качественных продуктов питания в центрах предварительного содержания нелегалов, назвав эти утверждения ложными. Она добавила, что всем задержанным предоставляется полноценное питание, медицинская помощь и возможность общаться с семьёй и адвокатами. В воскресенье телеканал NBC сообщал, что демократы-конгрессмены США выступили с критикой условий в новом центре предварительного содержания депортируемых нелегалов во Флориде, также известного как "Аллигаторовый Алькатрас", утверждая, что оно переполнено и в нём царят насекомые и антисанитария. В день инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи в должности 47-го президента США пообещал немедленно остановить проникновение нелегалов на американскую территорию и начать процесс депортации миллионов мигрантов. Он также ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации в связи с положением на южной границе Штатов.

https://ria.ru/20250627/tramp-2025689966.html

https://ria.ru/20250617/ssha-2023249838.html

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флорида, сша, дональд трамп, nbc, в мире