https://ria.ru/20250714/nato-2028996212.html

НАТО хочет сделать из молдаван пушечное мясо, заявили в СВР

НАТО хочет сделать из молдаван пушечное мясо, заявили в СВР - РИА Новости, 14.07.2025

НАТО хочет сделать из молдаван пушечное мясо, заявили в СВР

НАТО рассчитывает, что молдаване станут пушечным мясом в случае начала вооруженного конфликта с Россией, сообщила Служба внешней разведки (СВР). РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:54:00+03:00

2025-07-14T12:54:00+03:00

2025-07-14T14:08:00+03:00

россия

брюссель

кишинев

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

в мире

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. НАТО рассчитывает, что молдаване станут пушечным мясом в случае начала вооруженного конфликта с Россией, сообщила Служба внешней разведки (СВР). "Однако главный удар в случае прямого конфликта НАТО с Россией, по замыслу Брюсселя, примут на себя сами молдаване. Именно они должны стать "пушечным мясом" в ходе боевых действий с российскими войсками", — говорится в пресс-релизе. Ведомство добавляет, что НАТО превращает Молдавию в новый военный таран."Для этого руководство блока заставляет Кишинев переходить на натовские концепции ведения войны. Молдавскую армию наводняют военными инструкторами из государств альянса. Развертываются профильные учебно-тренировочные центры", — заявила СВР.При этом уже сейчас Североатлантический альянс готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250416/moldavija-2011634898.html

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россия, брюссель, кишинев, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире