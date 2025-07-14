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НАТО хочет сделать из молдаван пушечное мясо, заявили в СВР
НАТО хочет сделать из молдаван пушечное мясо, заявили в СВР - РИА Новости, 14.07.2025
НАТО хочет сделать из молдаван пушечное мясо, заявили в СВР
НАТО рассчитывает, что молдаване станут пушечным мясом в случае начала вооруженного конфликта с Россией, сообщила Служба внешней разведки (СВР). РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:54:00+03:00
2025-07-14T12:54:00+03:00
2025-07-14T14:08:00+03:00
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служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. НАТО рассчитывает, что молдаване станут пушечным мясом в случае начала вооруженного конфликта с Россией, сообщила Служба внешней разведки (СВР). "Однако главный удар в случае прямого конфликта НАТО с Россией, по замыслу Брюсселя, примут на себя сами молдаване. Именно они должны стать "пушечным мясом" в ходе боевых действий с российскими войсками", — говорится в пресс-релизе. Ведомство добавляет, что НАТО превращает Молдавию в новый военный таран."Для этого руководство блока заставляет Кишинев переходить на натовские концепции ведения войны. Молдавскую армию наводняют военными инструкторами из государств альянса. Развертываются профильные учебно-тренировочные центры", — заявила СВР.При этом уже сейчас Североатлантический альянс готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией, говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250416/moldavija-2011634898.html
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россия, брюссель, кишинев, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), в мире
Россия, Брюссель, Кишинев, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), В мире
НАТО хочет сделать из молдаван пушечное мясо, заявили в СВР
СВР: НАТО превращает Молдавию в новый военный таран против России