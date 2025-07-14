https://ria.ru/20250714/nakazanie-2028883032.html

Хотели наказать, запугать и унизить Россию? Добро пожаловать в мир боли

Хотели наказать, запугать и унизить Россию? Добро пожаловать в мир боли - РИА Новости, 14.07.2025

Хотели наказать, запугать и унизить Россию? Добро пожаловать в мир боли

Накануне Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей в феврале этого года, был опубликован интересный документ под названием Munich Security Report 2025... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T08:00:00+03:00

2025-07-14T08:00:00+03:00

2025-07-14T08:01:00+03:00

аналитика

россия

европа

германия

дональд трамп

сергей лавров

михаил мишустин

еврокомиссия

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Накануне Мюнхенской конференции по безопасности, прошедшей в феврале этого года, был опубликован интересный документ под названием Munich Security Report 2025. Получается так, что практически никто не разглядел главного посыла данного доклада, который привел к нынешней отчаянной экономической, политической и социальной ситуации в Европе. Вот этот посыл: "ЕС столкнется с "идеальным штормом" из кризисов, которые угрожают его безопасности, экономике и идеологической модели, если только резко не увеличить военные расходы".Иными словами, милитаризация нас точно спасет плюс Россия будет посрамлена и отброшена в свое логово, и все будет хорошо.Заход сработал: буквально через месяц, в марте, Еврокомиссия утвердила масштабный план по военным расходам под названием ReArm Europe на 800 миллиардов евро. Чтобы заглушить голоса некоторых стран, не понимающих преимуществ свежеиспеченных пушек перед вредным сливочным маслом, Еврокомиссия представила расчет, согласно которому если 20 процентов роста военных расходов идут на капитальные вложения, то это поднимет рост ВВП дополнительно на 0,2 процента. А Европейский инвестиционный банк (EIB) профессионально заверил, что гигантский скачок в оборонном бюджете ЕС "окажет мультипликативный эффект на рост ВВП". Еврофюрер в юбке по фамилии фон дер Ляйен заявила, что "гонка вооружений с Россией продолжается, поэтому мы должны продолжать инвестировать в оборону и технологическое превосходство Украины. Наш план оборонной готовности к 2030 году будет ключевым. В целом может быть мобилизовано более 800 миллиардов евро, так что финансирования достаточно", то есть волноваться совершенно не о чем.Но, как это водится в европах и их львовских окрестностях, сразу что-то пошло не так и не туда.В конце июня британский фонд New economics foundation опубликовал доклад о росте военных расходов Европы, и его вывод говорит сам за себя: "Выбор в пользу вооружения вместо решения проблем климатического кризиса и социальной нестабильности — это не экономическая необходимость, а политический провал. Такой обмен не имеет ни экономического, ни стратегического смысла". Ресурс Euroactive посетовал, что военный план ЕС "увеличивает риск финансового коллапса в стиле 2008 года". Соли на рану подсыпал Всемирный экономический форум: "Цена безопасности для Европы столкнулась с серьезными вызовами". Оказывается, увеличение военных расходов ЕС произошло "в неудачный момент", где одновременно сошлись стремительный рост госдолга, тарифные войны и необходимость жестко "резать социалку". Ну с кем не бывает — может, просто звезды так сошлись?Может, и сошлись, но как-то подозрительно синхронно. По словам генерального директора JPMorgan Джейми Даймона, "Европа находится на нисходящей экономической траектории, вы проигрываете". И он даже слишком мягок. В Европе бушует демографический кризис: в период с 1991 по 2022 год количество пенсионеров увеличилось на 50 процентов. Например, по данным Управления национальной статистики Великобритании, экономика страны сокращается второй месяц подряд, а Управление по бюджетной ответственности Великобритании (OBR) предсказывает, что "худшее впереди" и вообще — следующее поколение англичан пенсий может не увидеть. Это грозит и многим другим странам Европы: экономика стагнирует; деиндустриализация цветет пышным цветом; цены на продукты, жилье, медицину и электроэнергию растут не по дням, а по часам; цены на газ только в январе-феврале скакнули на 20 процентов; индекс покупательской способности Eurostat достиг низшей отметки с 2013 года.Выход один: все официальные лица и эксперты сходятся в том, что для победы над Россией нужно срочно поднимать налоги или резать все невоенные расходы (а лучше и то и другое). Прямо сейчас в Европе верстаются планы по уменьшению пенсий, ограничению зарплат и снижению расходов на здравоохранение и образование. Специалисты также предсказывают риск "двойного удара" (высокий долг + жесткая экономия), то есть военно-экономическая мобилизация Европы проводится ценой падения уровня жизни граждан и отсроченных бюджетных шоков. Вовремя подоспели и новости из США: Дональд Трамп объявил о введении с 1 августа 30-процентных пошлин на импорт из ЕС в США.Уставшие от мирной и комфортной жизни европейцы, естественно, абсолютно счастливы и всеми руками за милитаризацию: по последним данным социологической службы Edelman Trust Barometer, "Европа превращается в "общество обиженных и обманутых". Это странно, потому что прямо сейчас вводятся новые налоги на бензин, солярку, электроэнергию, билеты на самолеты, пластиковую упаковку, сахаросодержащие напитки, табак, алкоголь, цифровые услуги, финансовые операции, недвижимость и многое другое. Но налогов на воздух и слезы еще нет, поэтому жизнь продолжается.Столь же оптимистичен и европейский бизнес. По последним данным, среди крупных и энергоемких предприятий Германии количество тех, кто начал прорабатывать переезд за океан, достигло почти 50 процентов. Это успех.Но успеха никогда не бывает слишком много, и канцлер ФРГ Мерц объявил, что хочет сделать Германию "снова самой сильной военной державой Европы". Почему? Во-первых, это красиво (вспомним парады в Мюнхене в 1939-м, где наверняка мелькал дед Мерца), а во-вторых — "дипломатические возможности урегулирования конфликта на Украине исчерпаны".После этой эскапады глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Мерц "решил окончательно и полностью посвятить себя милитаризации Германии за счет своего народа, лишь бы снова прогрессировать под нацистскими лозунгами для отражения тех "угроз", которые исходят от России", а пресс-секретарь российского президента добавил, что ради ослабления России "ЕС тратит десятки миллиардов средств своих налогоплательщиков", хотя "Европа могла бы принять во внимание озабоченности России и начать взаимоуважительный диалог, но он сейчас даже не обсуждается".В отличие от сверхцивилизованной Европы, руководство России настроено не на уменьшение, а на усиление гражданской экономики и социального сектора. Как сказал на минувшем "Иннопроме" глава правительства Михаил Мишустин, "несмотря на беспрецедентные по масштабу санкции, практически все отрасли показывают поступательное движение вперед". И он "абсолютно убежден, что вместе мы сможем достичь поставленных целей".Это наверняка вызывает у наших непартнеров жгучую боль, но каждый жнет то, что он посеял своими руками.

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https://ria.ru/20250707/evropa-2027515284.html

https://ria.ru/20250630/natsizm-2026150333.html

https://ria.ru/20250619/evropa-2023780611.html

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аналитика, россия, европа, германия, дональд трамп, сергей лавров, михаил мишустин, еврокомиссия, евросоюз, фридрих мерц