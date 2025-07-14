https://ria.ru/20250714/most-2028988193.html

У Крымского моста скопилось около двух тысяч машин

У Крымского моста скопилось около двух тысяч машин - РИА Новости, 14.07.2025

У Крымского моста скопилось около двух тысяч машин

Очередь почти из 2 тысяч машин образовалась на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Кубани и Крыма, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:15:00+03:00

2025-07-14T12:15:00+03:00

2025-07-14T12:15:00+03:00

республика крым

тамань (станица)

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Очередь почти из 2 тысяч машин образовалась на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Кубани и Крыма, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. "В очереди со стороны Тамани находится 1350 транспортных средств. Ожидание более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 630 транспортных средств. Ожидание более двух часов" , - говорится в сообщении на 11.00 мск. Двумя часами ранее в очереди находились 1620 машин. Большие очереди, в основном в дневное время, перед въездом на Крымский мост начали фиксировать с началом летнего курортного сезона, в связи с чем было принято решение увеличить число постов досмотра, установленных перед мостом для обеспечения безопасного проезда. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.

https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html

https://ria.ru/20250604/rogov-2020977645.html

республика крым

тамань (станица)

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республика крым, тамань (станица), общество