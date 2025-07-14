https://ria.ru/20250714/most-2028935104.html

Около 1,4 тысячи автомобилей скопились у Крымского моста

Около 1,4 тысячи автомобилей скопились у Крымского моста - РИА Новости, 14.07.2025

Около 1,4 тысячи автомобилей скопились у Крымского моста

Очередь из 1,2 тысячи машин на автоподходах к Крымскому мосту образовалась со стороны Кубани, со стороны Крыма ожидают проезда 130 автомобилей, сообщил... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T07:40:00+03:00

2025-07-14T07:40:00+03:00

2025-07-14T07:40:00+03:00

авто

республика крым

тамань (станица)

керчь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Очередь из 1,2 тысячи машин на автоподходах к Крымскому мосту образовалась со стороны Кубани, со стороны Крыма ожидают проезда 130 автомобилей, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. "В очереди со стороны Тамани находится 1200 транспортных средств. Ожидание более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 130 транспортных средств", - говорится в сообщении на 7.00 мск понедельника Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.

https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html

республика крым

тамань (станица)

керчь

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

авто, республика крым, тамань (станица), керчь