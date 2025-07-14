https://ria.ru/20250714/most-2028935104.html
Около 1,4 тысячи автомобилей скопились у Крымского моста
Около 1,4 тысячи автомобилей скопились у Крымского моста - РИА Новости, 14.07.2025
Около 1,4 тысячи автомобилей скопились у Крымского моста
Очередь из 1,2 тысячи машин на автоподходах к Крымскому мосту образовалась со стороны Кубани, со стороны Крыма ожидают проезда 130 автомобилей, сообщил... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T07:40:00+03:00
2025-07-14T07:40:00+03:00
2025-07-14T07:40:00+03:00
авто
республика крым
тамань (станица)
керчь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021034965_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cfab56ee9d9cd317159816e8323b315f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости. Очередь из 1,2 тысячи машин на автоподходах к Крымскому мосту образовалась со стороны Кубани, со стороны Крыма ожидают проезда 130 автомобилей, сообщил оперативный Telegram-канал о ситуации на транспортном переходе. "В очереди со стороны Тамани находится 1200 транспортных средств. Ожидание более трех часов. В очереди со стороны Керчи находится 130 транспортных средств", - говорится в сообщении на 7.00 мск понедельника Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы или с помощью Керченской паромной переправы.
https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html
республика крым
тамань (станица)
керчь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021034965_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_35be774dc8ab75492dbdfaf4f82bfe81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, республика крым, тамань (станица), керчь
Авто, Республика Крым, Тамань (станица), Керчь
Около 1,4 тысячи автомобилей скопились у Крымского моста
Со стороны Кубани у Крымского моста скопилась очередь из 1,2 тысячи машин