https://ria.ru/20250714/most-2028931539.html

Очередь у Крымского моста увеличилась до 1,4 тысячи транспортных средств

Очередь у Крымского моста увеличилась до 1,4 тысячи транспортных средств - РИА Новости, 14.07.2025

Очередь у Крымского моста увеличилась до 1,4 тысячи транспортных средств

Очередь из транспортных средств у Крымского моста увеличилась до 1,4 тысячи, время ожидания составляет около четырех часов, сообщает оперативный Telegram-канал... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T06:30:00+03:00

2025-07-14T06:30:00+03:00

2025-07-14T06:44:00+03:00

общество

тамань (станица)

керчь

крымский мост

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Очередь из транспортных средств у Крымского моста увеличилась до 1,4 тысячи, время ожидания составляет около четырех часов, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на транспортном переходе. Ранее инфоцентр сообщал, что в 3.00 мск очередь из 960 транспортных средств скопилась у Крымского моста. К 5.00 мск очередь увеличилась до 1250 транспортных средств, время ожидания составляло более трех часов. "В очереди со стороны Тамани находится 1,4 тысячи транспортных средств. Ожидание около четырех часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250619/konstantinov-2023818918.html

тамань (станица)

керчь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, тамань (станица), керчь, крымский мост