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В Москве часть уборочной техники переведут на электрическую тягу - РИА Новости, 17.07.2025
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13:06 14.07.2025 (обновлено: 17:57 17.07.2025)
https://ria.ru/20250714/moskva-2029761760.html
В Москве часть уборочной техники переведут на электрическую тягу
В Москве часть уборочной техники переведут на электрическую тягу - РИА Новости, 17.07.2025
В Москве часть уборочной техники переведут на электрическую тягу
Часть уборочной техники переведут на электрическую тягу в Москве в ближайшие годы, испытания таких подметально-вакуумных машин уже начались, сообщил мэр столицы РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-14T13:06:00+03:00
2025-07-17T17:57:00+03:00
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москва
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Часть уборочной техники переведут на электрическую тягу в Москве в ближайшие годы, испытания таких подметально-вакуумных машин уже начались, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "В Москве уже используют роботов для обследования, обслуживания и ремонта подземных коммуникаций. Они позволяют проводить мониторинг инженерных сетей в местах, труднодоступных для человека, а все данные записываются и анализируются. В этом году начались испытания новейших электрических подметально-вакуумных машин отечественного производства… В ближайшие годы планируем перевести часть уборочной техники на электрическую тягу", - написал Собянин. Он отметил, что компактная и экологичная техника может использоваться для уборки города круглогодично, уровень шума при работе электромашин на 75% ниже, чем у дизельных аналогов. "Увеличиваем также парк автомобилей с двигателями на природном газе. Объем выбросов угарного газа в атмосферу от них до 10 раз меньше, чем от работающих на жидком топливе", - уточнил мэр.
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москва, сергей собянин
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Сергей Собянин
В Москве часть уборочной техники переведут на электрическую тягу

Собянин: часть уборочной техники в Москве переведут на электрическую тягу

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАвтомобили коммунальной службы
Автомобили коммунальной службы - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Часть уборочной техники переведут на электрическую тягу в Москве в ближайшие годы, испытания таких подметально-вакуумных машин уже начались, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
"В Москве уже используют роботов для обследования, обслуживания и ремонта подземных коммуникаций. Они позволяют проводить мониторинг инженерных сетей в местах, труднодоступных для человека, а все данные записываются и анализируются. В этом году начались испытания новейших электрических подметально-вакуумных машин отечественного производства… В ближайшие годы планируем перевести часть уборочной техники на электрическую тягу", - написал Собянин.
Он отметил, что компактная и экологичная техника может использоваться для уборки города круглогодично, уровень шума при работе электромашин на 75% ниже, чем у дизельных аналогов.
"Увеличиваем также парк автомобилей с двигателями на природном газе. Объем выбросов угарного газа в атмосферу от них до 10 раз меньше, чем от работающих на жидком топливе", - уточнил мэр.
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