https://ria.ru/20250714/moskva-2029761760.html

В Москве часть уборочной техники переведут на электрическую тягу

В Москве часть уборочной техники переведут на электрическую тягу - РИА Новости, 17.07.2025

В Москве часть уборочной техники переведут на электрическую тягу

Часть уборочной техники переведут на электрическую тягу в Москве в ближайшие годы, испытания таких подметально-вакуумных машин уже начались, сообщил мэр столицы РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-14T13:06:00+03:00

2025-07-14T13:06:00+03:00

2025-07-17T17:57:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Часть уборочной техники переведут на электрическую тягу в Москве в ближайшие годы, испытания таких подметально-вакуумных машин уже начались, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. "В Москве уже используют роботов для обследования, обслуживания и ремонта подземных коммуникаций. Они позволяют проводить мониторинг инженерных сетей в местах, труднодоступных для человека, а все данные записываются и анализируются. В этом году начались испытания новейших электрических подметально-вакуумных машин отечественного производства… В ближайшие годы планируем перевести часть уборочной техники на электрическую тягу", - написал Собянин. Он отметил, что компактная и экологичная техника может использоваться для уборки города круглогодично, уровень шума при работе электромашин на 75% ниже, чем у дизельных аналогов. "Увеличиваем также парк автомобилей с двигателями на природном газе. Объем выбросов угарного газа в атмосферу от них до 10 раз меньше, чем от работающих на жидком топливе", - уточнил мэр.

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москва, сергей собянин