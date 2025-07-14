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Москалькова предложила развить сеть коррекционных школ - РИА Новости, 14.07.2025
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14:25 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/moskalkova-2029016594.html
Москалькова предложила развить сеть коррекционных школ
Москалькова предложила развить сеть коррекционных школ - РИА Новости, 14.07.2025
Москалькова предложила развить сеть коррекционных школ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым сохранение и развитие в России сети коррекционных школ и классов для детей с... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:25:00+03:00
2025-07-14T14:25:00+03:00
общество
россия
татьяна москалькова
госдума рф
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым сохранение и развитие в России сети коррекционных школ и классов для детей с инвалидностью. В понедельник Москалькова представила комитетам Госдумы тематический доклад о защите прав инвалидов в России, в котором, в том числе, выступила с рекомендациями. "Министерству просвещения РФ: принять меры к сохранению и развитию сети коррекционных школ и классов, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательных программам", - говорится тексте доклада. Кроме того, уполномоченный просит предусмотреть возможность увеличения количества тьютеров для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях.
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общество, россия, татьяна москалькова, госдума рф
Общество, Россия, Татьяна Москалькова, Госдума РФ
Москалькова предложила развить сеть коррекционных школ

Москалькова призвала развивать сеть коррекционных школ для детей с инвалидностью

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым сохранение и развитие в России сети коррекционных школ и классов для детей с инвалидностью.
В понедельник Москалькова представила комитетам Госдумы тематический доклад о защите прав инвалидов в России, в котором, в том числе, выступила с рекомендациями.
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11 июля, 19:41
"Министерству просвещения РФ: принять меры к сохранению и развитию сети коррекционных школ и классов, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательных программам", - говорится тексте доклада.
Кроме того, уполномоченный просит предусмотреть возможность увеличения количества тьютеров для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях.
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11 июля, 19:36
 
ОбществоРоссияТатьяна МоскальковаГосдума РФ
 
 
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