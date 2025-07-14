https://ria.ru/20250714/moskalkova-2029016594.html

Москалькова предложила развить сеть коррекционных школ

Москалькова предложила развить сеть коррекционных школ - РИА Новости, 14.07.2025

Москалькова предложила развить сеть коррекционных школ

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым сохранение и развитие в России сети коррекционных школ и классов для детей с... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:25:00+03:00

2025-07-14T14:25:00+03:00

2025-07-14T14:25:00+03:00

общество

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татьяна москалькова

госдума рф

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает необходимым сохранение и развитие в России сети коррекционных школ и классов для детей с инвалидностью. В понедельник Москалькова представила комитетам Госдумы тематический доклад о защите прав инвалидов в России, в котором, в том числе, выступила с рекомендациями. "Министерству просвещения РФ: принять меры к сохранению и развитию сети коррекционных школ и классов, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательных программам", - говорится тексте доклада. Кроме того, уполномоченный просит предусмотреть возможность увеличения количества тьютеров для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях.

https://ria.ru/20250711/putin-2028671495.html

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общество, россия, татьяна москалькова, госдума рф