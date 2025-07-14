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Москалькова рассказала о состоянии жителей Курской области в Сумах - РИА Новости, 14.07.2025
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14:22 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/moskalkova-2029015695.html
Москалькова рассказала о состоянии жителей Курской области в Сумах
Москалькова рассказала о состоянии жителей Курской области в Сумах - РИА Новости, 14.07.2025
Москалькова рассказала о состоянии жителей Курской области в Сумах
Тридцать жителей Курской области, которые остаются на территории Украины в Сумской области, обеспечены едой и медикаментами, сообщила Уполномоченный по правам... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:22:00+03:00
2025-07-14T14:22:00+03:00
здоровье - общество
курская область
россия
украина
татьяна москалькова
владимир путин
международный комитет красного креста (мккк)
красный крест
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Тридцать жителей Курской области, которые остаются на территории Украины в Сумской области, обеспечены едой и медикаментами, сообщила Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Ранее Москалькова сообщила РИА Новости о том, что тридцать жителей Курской области остаются в Сумах, Россия делает все возможное, чтобы их вернуть. "Постоянно держу связь с Международным Комитетом Красного Креста, они посещают наших граждан. Посещают также и представители украинского омбудсмена. По данным, которые получены Международным комитетом Красного Креста, они обеспечены питанием, медикаментами, но это ничуть не снижает нашу тревогу и необходимость бороться за них", - сказала Москалькова журналистам. Она напомнила, что президент России Владимир Путин, просил обратить особое внимание на необходимость сделать все возможное для освобождения курян и возвращениях их на родину.
https://ria.ru/20250529/moskalkova-2019770784.html
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здоровье - общество, курская область, россия, украина, татьяна москалькова, владимир путин, международный комитет красного креста (мккк), красный крест, общество
Здоровье - Общество, Курская область, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Международный комитет Красного Креста (МККК), Красный Крест, Общество
Москалькова рассказала о состоянии жителей Курской области в Сумах

Москалькова: 30 жителей Курской области в Сумах обеспечены едой и медикаментами

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Тридцать жителей Курской области, которые остаются на территории Украины в Сумской области, обеспечены едой и медикаментами, сообщила Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Ранее Москалькова сообщила РИА Новости о том, что тридцать жителей Курской области остаются в Сумах, Россия делает все возможное, чтобы их вернуть.
"Постоянно держу связь с Международным Комитетом Красного Креста, они посещают наших граждан. Посещают также и представители украинского омбудсмена. По данным, которые получены Международным комитетом Красного Креста, они обеспечены питанием, медикаментами, но это ничуть не снижает нашу тревогу и необходимость бороться за них", - сказала Москалькова журналистам.
Она напомнила, что президент России Владимир Путин, просил обратить особое внимание на необходимость сделать все возможное для освобождения курян и возвращениях их на родину.
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Здоровье - ОбществоКурская областьРоссияУкраинаТатьяна МоскальковаВладимир ПутинМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Красный КрестОбщество
 
 
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