https://ria.ru/20250714/moskalkova-2029015695.html

Москалькова рассказала о состоянии жителей Курской области в Сумах

Москалькова рассказала о состоянии жителей Курской области в Сумах - РИА Новости, 14.07.2025

Москалькова рассказала о состоянии жителей Курской области в Сумах

Тридцать жителей Курской области, которые остаются на территории Украины в Сумской области, обеспечены едой и медикаментами, сообщила Уполномоченный по правам... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:22:00+03:00

2025-07-14T14:22:00+03:00

2025-07-14T14:22:00+03:00

здоровье - общество

курская область

россия

украина

татьяна москалькова

владимир путин

международный комитет красного креста (мккк)

красный крест

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Тридцать жителей Курской области, которые остаются на территории Украины в Сумской области, обеспечены едой и медикаментами, сообщила Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Ранее Москалькова сообщила РИА Новости о том, что тридцать жителей Курской области остаются в Сумах, Россия делает все возможное, чтобы их вернуть. "Постоянно держу связь с Международным Комитетом Красного Креста, они посещают наших граждан. Посещают также и представители украинского омбудсмена. По данным, которые получены Международным комитетом Красного Креста, они обеспечены питанием, медикаментами, но это ничуть не снижает нашу тревогу и необходимость бороться за них", - сказала Москалькова журналистам. Она напомнила, что президент России Владимир Путин, просил обратить особое внимание на необходимость сделать все возможное для освобождения курян и возвращениях их на родину.

https://ria.ru/20250529/moskalkova-2019770784.html

курская область

россия

украина

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здоровье - общество, курская область, россия, украина, татьяна москалькова, владимир путин, международный комитет красного креста (мккк), красный крест, общество