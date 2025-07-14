https://ria.ru/20250714/moskalkova-2029015695.html
Москалькова рассказала о состоянии жителей Курской области в Сумах
Москалькова рассказала о состоянии жителей Курской области в Сумах - РИА Новости, 14.07.2025
Москалькова рассказала о состоянии жителей Курской области в Сумах
Тридцать жителей Курской области, которые остаются на территории Украины в Сумской области, обеспечены едой и медикаментами, сообщила Уполномоченный по правам... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:22:00+03:00
2025-07-14T14:22:00+03:00
2025-07-14T14:22:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Тридцать жителей Курской области, которые остаются на территории Украины в Сумской области, обеспечены едой и медикаментами, сообщила Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Ранее Москалькова сообщила РИА Новости о том, что тридцать жителей Курской области остаются в Сумах, Россия делает все возможное, чтобы их вернуть. "Постоянно держу связь с Международным Комитетом Красного Креста, они посещают наших граждан. Посещают также и представители украинского омбудсмена. По данным, которые получены Международным комитетом Красного Креста, они обеспечены питанием, медикаментами, но это ничуть не снижает нашу тревогу и необходимость бороться за них", - сказала Москалькова журналистам. Она напомнила, что президент России Владимир Путин, просил обратить особое внимание на необходимость сделать все возможное для освобождения курян и возвращениях их на родину.
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Здоровье - Общество, Курская область, Россия, Украина, Татьяна Москалькова, Владимир Путин, Международный комитет Красного Креста (МККК), Красный Крест, Общество
Москалькова рассказала о состоянии жителей Курской области в Сумах
Москалькова: 30 жителей Курской области в Сумах обеспечены едой и медикаментами