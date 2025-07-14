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Москалькова высказалась о реабилитации инвалидов из числа бойцов СВО
Москалькова высказалась о реабилитации инвалидов из числа бойцов СВО - РИА Новости, 14.07.2025
Москалькова высказалась о реабилитации инвалидов из числа бойцов СВО
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила правительству разработать концепцию национальной стратегии по комплексной реабилитации... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:33:00+03:00
2025-07-14T14:33:00+03:00
2025-07-14T14:33:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила правительству разработать концепцию национальной стратегии по комплексной реабилитации инвалидов из числа участников СВО. В понедельник Москалькова представила комитетам Госдумы тематический доклад о защите прав инвалидов в России, в котором в том числе выступила с рекомендациями. "Правительству Российской Федерации: разработать концепцию национальной стратегии по комплексной реабилитации инвалидов из числа участников СВО", - говорится в тексте доклада уполномоченного "Защита прав инвалидов в Российской Федерации".
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Татьяна Москалькова, Госдума РФ, Общество
Москалькова высказалась о реабилитации инвалидов из числа бойцов СВО
Москалькова призвала создать стратегию реабилитации вернувшихся с СВО инвалидов