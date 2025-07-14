https://ria.ru/20250714/mosgorsud-2029014203.html

Мосгорсуд оставил в силе приговор мужчине, избившему знакомого битой

Мосгорсуд оставил в силе приговор мужчине, избившему знакомого битой - РИА Новости, 14.07.2025

Мосгорсуд оставил в силе приговор мужчине, избившему знакомого битой

Мосгорсуд признал законным приговор в виде 10,5 лет лишения свободы мужчине по делу о покушении на убийство после избиения битой своего знакомого, сообщили РИА... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:17:00+03:00

2025-07-14T14:17:00+03:00

2025-07-14T14:17:00+03:00

происшествия

москва

сергей сосновский (артист)

московский городской суд

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мосгорсуд признал законным приговор в виде 10,5 лет лишения свободы мужчине по делу о покушении на убийство после избиения битой своего знакомого, сообщили РИА Новости в суде. "Приговор Бутырского суда Москвы оставлен без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказали в суде. Представляющий интересы потерпевшего адвокат Олег Зернов заявил РИА Новости, что доволен апелляционным определением Мосгорсуда. "Теперь планируем заниматься принудительным исполнением приговора в части гражданского иска", - добавил собеседник агентства. Бутырский суд Москвы осенью 2024 года приговорил мужчину к 10,5 годам строгого режима, в пользу потерпевшего взыскали 6 миллионов рублей. В ходе заседания фигурант признал вину лишь частично, заявлял, что не имел умысла на убийство, а его действия были квалифицированы неверно. Как указывала столичная прокуратура, в ноябре 2023 года Сергей Сосновский поссорился со своим 37-летним знакомым и назначил ему встречу около магазина на Череповецкой улице. Руководствуясь личным неприязненным отношением к оппоненту, Сосновский нанес ему не менее 18 ударов битой по телу и голове. Потерпевший был госпитализирован в одну из столичных больниц в тяжелом состоянии и остался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи, говорили в прокуратуре. Потерпевший после нападения получил 2-ю группу инвалидности.

https://ria.ru/20250610/moskva-2022010736.html

https://ria.ru/20250618/mirgorod-2023669583.html

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происшествия, москва, сергей сосновский (артист), московский городской суд