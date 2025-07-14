https://ria.ru/20250714/moldaviya-2029002430.html

Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус Молдавии, заявили в СВР

Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус Молдавии, заявили в СВР - РИА Новости, 14.07.2025

Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус Молдавии, заявили в СВР

В случае победы пропрезидентской партии на парламентских выборах президент Майя Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус Молдавии, сообщили в пресс-бюро... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T13:09:00+03:00

2025-07-14T13:09:00+03:00

2025-07-14T13:09:00+03:00

в мире

молдавия

майя санду

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В случае победы пропрезидентской партии на парламентских выборах президент Майя Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус Молдавии, сообщили в пресс-бюро СВР России. По данным СВР, Киши­нев очень рассчитывает на поддержку от НАТО пропрезидентской партии "Действие и солидарность" на предстоящих парламентских выборах. "В случае победы (президент Майя - ред.) Санду обещает натовским лидерам принять решение об отмене предусмотренного в национальной конституции нейтрального статуса Молдавии", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250713/moldaviya-2028913349.html

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в мире, молдавия, майя санду, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)