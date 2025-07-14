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Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус Молдавии, заявили в СВР - РИА Новости, 14.07.2025
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13:09 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/moldaviya-2029002430.html
Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус Молдавии, заявили в СВР
Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус Молдавии, заявили в СВР - РИА Новости, 14.07.2025
Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус Молдавии, заявили в СВР
В случае победы пропрезидентской партии на парламентских выборах президент Майя Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус Молдавии, сообщили в пресс-бюро... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:09:00+03:00
2025-07-14T13:09:00+03:00
в мире
молдавия
майя санду
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В случае победы пропрезидентской партии на парламентских выборах президент Майя Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус Молдавии, сообщили в пресс-бюро СВР России. По данным СВР, Киши­нев очень рассчитывает на поддержку от НАТО пропрезидентской партии "Действие и солидарность" на предстоящих парламентских выборах. "В случае победы (президент Майя - ред.) Санду обещает натовским лидерам принять решение об отмене предусмотренного в национальной конституции нейтрального статуса Молдавии", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250713/moldaviya-2028913349.html
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в мире, молдавия, майя санду, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Молдавия, Майя Санду, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус Молдавии, заявили в СВР

СВР: Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус Молдавии

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкМайя Санду
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Sputnik / Родион Прока
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Майя Санду . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В случае победы пропрезидентской партии на парламентских выборах президент Майя Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус Молдавии, сообщили в пресс-бюро СВР России.
По данным СВР, Киши­нев очень рассчитывает на поддержку от НАТО пропрезидентской партии "Действие и солидарность" на предстоящих парламентских выборах.
"В случае победы (президент Майя - ред.) Санду обещает натовским лидерам принять решение об отмене предусмотренного в национальной конституции нейтрального статуса Молдавии", - говорится в сообщении.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
В Госдуме обвинили Санду в предательстве интересов Молдавии
13 июля, 23:48
 
В миреМолдавияМайя СандуНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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