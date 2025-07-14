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Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус Молдавии, заявили в СВР
Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус Молдавии, заявили в СВР - РИА Новости, 14.07.2025
Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус Молдавии, заявили в СВР
В случае победы пропрезидентской партии на парламентских выборах президент Майя Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус Молдавии, сообщили в пресс-бюро... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:09:00+03:00
2025-07-14T13:09:00+03:00
2025-07-14T13:09:00+03:00
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молдавия
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нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. В случае победы пропрезидентской партии на парламентских выборах президент Майя Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус Молдавии, сообщили в пресс-бюро СВР России. По данным СВР, Кишинев очень рассчитывает на поддержку от НАТО пропрезидентской партии "Действие и солидарность" на предстоящих парламентских выборах. "В случае победы (президент Майя - ред.) Санду обещает натовским лидерам принять решение об отмене предусмотренного в национальной конституции нейтрального статуса Молдавии", - говорится в сообщении.
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в мире, молдавия, майя санду, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Молдавия, Майя Санду, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус Молдавии, заявили в СВР
СВР: Санду обещает НАТО отменить нейтральный статус Молдавии