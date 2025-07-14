Рейтинг@Mail.ru
СВР: в НАТО заставляют Кишинев переходить на свои концепции веде­ния войны - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 14.07.2025 (обновлено: 13:11 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/moldaviya-2028994811.html
СВР: в НАТО заставляют Кишинев переходить на свои концепции веде­ния войны
СВР: в НАТО заставляют Кишинев переходить на свои концепции веде­ния войны - РИА Новости, 14.07.2025
СВР: в НАТО заставляют Кишинев переходить на свои концепции веде­ния войны
Руководство НАТО заставляет Кишинев переходить на свои концепции веде­ния войны, молдавскую армию наводняют военными инструкторами из государств альянса,... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:48:00+03:00
2025-07-14T13:11:00+03:00
кишинев
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937984215_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4f5eceddbbb482d9f534d68482b44ec9.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Руководство НАТО заставляет Кишинев переходить на свои концепции веде­ния войны, молдавскую армию наводняют военными инструкторами из государств альянса, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ."Руководство блока заставляет Кишинев переходить на натовские концепции ведения войны. Молдавскую армию наводняют военными инструкторами из государств альянса. Развертываются профильные учебно-тренировочные центры", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250710/nato-2028154647.html
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/05/1937984215_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_4e7972ddbf8a89630c0367d657ace123.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кишинев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, в мире
Кишинев, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, В мире
СВР: в НАТО заставляют Кишинев переходить на свои концепции веде­ния войны

СВР: Кишинев заставляют переходить на натовские концепции веде­ния войны

© AP Photo / Virginia MayoФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры альянса в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Руководство НАТО заставляет Кишинев переходить на свои концепции веде­ния войны, молдавскую армию наводняют военными инструкторами из государств альянса, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
"Руководство блока заставляет Кишинев переходить на натовские концепции ведения войны. Молдавскую армию наводняют военными инструкторами из государств альянса. Развертываются профильные учебно-тренировочные центры", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Что Россия для НАТО, что НАТО для России
10 июля, 08:00
 
КишиневСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала