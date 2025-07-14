https://ria.ru/20250714/moldaviya-2028994811.html

СВР: в НАТО заставляют Кишинев переходить на свои концепции веде­ния войны

СВР: в НАТО заставляют Кишинев переходить на свои концепции веде­ния войны - РИА Новости, 14.07.2025

СВР: в НАТО заставляют Кишинев переходить на свои концепции веде­ния войны

Руководство НАТО заставляет Кишинев переходить на свои концепции веде­ния войны, молдавскую армию наводняют военными инструкторами из государств альянса,... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:48:00+03:00

2025-07-14T12:48:00+03:00

2025-07-14T13:11:00+03:00

кишинев

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

нато

в мире

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Руководство НАТО заставляет Кишинев переходить на свои концепции веде­ния войны, молдавскую армию наводняют военными инструкторами из государств альянса, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ."Руководство блока заставляет Кишинев переходить на натовские концепции ведения войны. Молдавскую армию наводняют военными инструкторами из государств альянса. Развертываются профильные учебно-тренировочные центры", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250710/nato-2028154647.html

кишинев

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кишинев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, в мире