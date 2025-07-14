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СВР: в НАТО заставляют Кишинев переходить на свои концепции ведения войны
СВР: в НАТО заставляют Кишинев переходить на свои концепции ведения войны - РИА Новости, 14.07.2025
СВР: в НАТО заставляют Кишинев переходить на свои концепции ведения войны
Руководство НАТО заставляет Кишинев переходить на свои концепции ведения войны, молдавскую армию наводняют военными инструкторами из государств альянса,... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:48:00+03:00
2025-07-14T12:48:00+03:00
2025-07-14T13:11:00+03:00
кишинев
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Руководство НАТО заставляет Кишинев переходить на свои концепции ведения войны, молдавскую армию наводняют военными инструкторами из государств альянса, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ."Руководство блока заставляет Кишинев переходить на натовские концепции ведения войны. Молдавскую армию наводняют военными инструкторами из государств альянса. Развертываются профильные учебно-тренировочные центры", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250710/nato-2028154647.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кишинев, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, в мире
Кишинев, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, В мире
СВР: в НАТО заставляют Кишинев переходить на свои концепции ведения войны
СВР: Кишинев заставляют переходить на натовские концепции ведения войны