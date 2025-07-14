https://ria.ru/20250714/moldaviya-2028994061.html
СВР: Молдавию хотят сделать передовым плацдармом НАТО на восточном фланге
СВР: Молдавию хотят сделать передовым плацдармом НАТО на восточном фланге - РИА Новости, 14.07.2025
СВР: Молдавию хотят сделать передовым плацдармом НАТО на восточном фланге
НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией, в Брюсселе принято решение ускорить трансформацию страны в... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:46:00+03:00
2025-07-14T12:46:00+03:00
2025-07-14T13:13:00+03:00
брюссель
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
вооруженные силы рф
молдавия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101721_537:990:2418:2048_1920x0_80_0_0_209246fd3d0a239d8ec85ea6d6008fcf.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией, в Брюсселе принято решение ускорить трансформацию страны в "передовой плацдарм" альянса на восточном фланге, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ."Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в "передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС РФ на Украине", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250710/nato-2028154647.html
брюссель
украина
молдавия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792101721_557:668:2397:2048_1920x0_80_0_0_a79811cc41741d6085913ebb38367c54.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брюссель, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, вооруженные силы рф, молдавия, в мире
Брюссель, Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, Вооруженные силы РФ, Молдавия, В мире
СВР: Молдавию хотят сделать передовым плацдармом НАТО на восточном фланге
СВР: Брюссель решил ускорить трансформацию Молдавии в передовой плацдарм НАТО