https://ria.ru/20250714/moldaviya-2028994061.html

СВР: Молдавию хотят сделать передовым плац­дармом НАТО на восточном фланге

СВР: Молдавию хотят сделать передовым плац­дармом НАТО на восточном фланге - РИА Новости, 14.07.2025

СВР: Молдавию хотят сделать передовым плац­дармом НАТО на восточном фланге

НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией, в Брюсселе принято реше­ние ускорить трансформацию страны в... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:46:00+03:00

2025-07-14T12:46:00+03:00

2025-07-14T13:13:00+03:00

брюссель

украина

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

нато

вооруженные силы рф

молдавия

в мире

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией, в Брюсселе принято реше­ние ускорить трансформацию страны в "передовой плац­дарм" альянса на восточном фланге, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ."Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в "передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС РФ на Украине", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250710/nato-2028154647.html

брюссель

украина

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

брюссель, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, вооруженные силы рф, молдавия, в мире