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СВР: Молдавию хотят сделать передовым плац­дармом НАТО на восточном фланге - РИА Новости, 14.07.2025
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12:46 14.07.2025 (обновлено: 13:13 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/moldaviya-2028994061.html
СВР: Молдавию хотят сделать передовым плац­дармом НАТО на восточном фланге
СВР: Молдавию хотят сделать передовым плац­дармом НАТО на восточном фланге - РИА Новости, 14.07.2025
СВР: Молдавию хотят сделать передовым плац­дармом НАТО на восточном фланге
НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией, в Брюсселе принято реше­ние ускорить трансформацию страны в... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:46:00+03:00
2025-07-14T13:13:00+03:00
брюссель
украина
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
нато
вооруженные силы рф
молдавия
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией, в Брюсселе принято реше­ние ускорить трансформацию страны в "передовой плац­дарм" альянса на восточном фланге, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ."Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в "передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС РФ на Украине", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250710/nato-2028154647.html
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брюссель, украина, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), нато, вооруженные силы рф, молдавия, в мире
Брюссель, Украина, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), НАТО, Вооруженные силы РФ, Молдавия, В мире
СВР: Молдавию хотят сделать передовым плац­дармом НАТО на восточном фланге

СВР: Брюссель решил ускорить трансформацию Молдавии в передовой плац­дарм НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией, в Брюсселе принято реше­ние ускорить трансформацию страны в "передовой плац­дарм" альянса на восточном фланге, заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, НАТО активно готовится задействовать Молдавию в вероятном вооруженном конфликте с Россией. В Брюсселе принято решение ускорить трансформацию этой страны в "передовой плацдарм альянса на восточном фланге с учетом продвижения ВС РФ на Украине", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Что Россия для НАТО, что НАТО для России
10 июля, 08:00
 
БрюссельУкраинаСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)НАТОВооруженные силы РФМолдавияВ мире
 
 
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