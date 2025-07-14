Молдавия отказалась признать гибель ее военных в Херсонской области
Минобороны Молдавии отказалось признать гибель военных в Херсонской области
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Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии отказывается признать гибель молдавских военных в подконтрольной ВСУ части Херсонской области и выступило в этой связи с заявлением.
Молдавский Telegram-канал Молдовsky ранее сообщил, что военные из Молдавии, направленные на Украину по договоренности между президентом республики Майей Санду и Владимиром Зеленским, погибли в конце июня в результате удара ВС РФ по полигону ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области.
"Министерство обороны категорически опровергает ложную информацию, согласно которой "на Украине находились 10 солдат и офицеров Национальной армии", из которых "4 погибли, 2 получили ранения"... Ни один военнослужащий Национальной армии не участвует в боевых действиях за пределами территории Молдавии", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале молдавского минобороны.
Заявление молдавского Минобороны появилось после заявления Службы внешней разведки России о том, что НАТО активно готовится задействовать Молдавию в возможном вооруженном конфликте с Россией, пытается сделать молдавскую территорию пригодной к переброски войск к рубежам РФ, а граждан республики сделать "пушечным мясом" в ходе боевых действий против России. При этом, по данным СВР, президент Майя Санду обещает в случае победы ее партии "Действие и солидарность" на предстоящих парламентских выборах отменить нейтральный статус Молдавии.
Молдавия по конституции является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проводиться военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.