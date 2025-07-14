Рейтинг@Mail.ru
Молдавия отказалась признать гибель ее военных в Херсонской области - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:37 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/moldavija-2029035715.html
Молдавия отказалась признать гибель ее военных в Херсонской области
Молдавия отказалась признать гибель ее военных в Херсонской области - РИА Новости, 14.07.2025
Молдавия отказалась признать гибель ее военных в Херсонской области
Министерство обороны Молдавии отказывается признать гибель молдавских военных в подконтрольной ВСУ части Херсонской области и выступило в этой связи с... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:37:00+03:00
2025-07-14T15:37:00+03:00
в мире
молдавия
россия
херсонская область
майя санду
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии отказывается признать гибель молдавских военных в подконтрольной ВСУ части Херсонской области и выступило в этой связи с заявлением. Молдавский Telegram-канал Молдовsky ранее сообщил, что военные из Молдавии, направленные на Украину по договоренности между президентом республики Майей Санду и Владимиром Зеленским, погибли в конце июня в результате удара ВС РФ по полигону ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области. "Министерство обороны категорически опровергает ложную информацию, согласно которой "на Украине находились 10 солдат и офицеров Национальной армии", из которых "4 погибли, 2 получили ранения"... Ни один военнослужащий Национальной армии не участвует в боевых действиях за пределами территории Молдавии", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале молдавского минобороны. Заявление молдавского Минобороны появилось после заявления Службы внешней разведки России о том, что НАТО активно готовится задействовать Молдавию в возможном вооруженном конфликте с Россией, пытается сделать молдавскую территорию пригодной к переброски войск к рубежам РФ, а граждан республики сделать "пушечным мясом" в ходе боевых действий против России. При этом, по данным СВР, президент Майя Санду обещает в случае победы ее партии "Действие и солидарность" на предстоящих парламентских выборах отменить нейтральный статус Молдавии. Молдавия по конституции является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проводиться военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии. Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
https://ria.ru/20250423/moldaviya-2013023198.html
https://ria.ru/20250414/agent-2011081859.html
молдавия
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, херсонская область , майя санду, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Молдавия, Россия, Херсонская область , Майя Санду, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Молдавия отказалась признать гибель ее военных в Херсонской области

Минобороны Молдавии отказалось признать гибель военных в Херсонской области

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Министерство обороны Молдавии отказывается признать гибель молдавских военных в подконтрольной ВСУ части Херсонской области и выступило в этой связи с заявлением.
Молдавский Telegram-канал Молдовsky ранее сообщил, что военные из Молдавии, направленные на Украину по договоренности между президентом республики Майей Санду и Владимиром Зеленским, погибли в конце июня в результате удара ВС РФ по полигону ВСУ в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Молдавия стала местом базирования спецслужб Украины, заявила депутат ГД
23 апреля, 18:14
"Министерство обороны категорически опровергает ложную информацию, согласно которой "на Украине находились 10 солдат и офицеров Национальной армии", из которых "4 погибли, 2 получили ранения"... Ни один военнослужащий Национальной армии не участвует в боевых действиях за пределами территории Молдавии", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале молдавского минобороны.
Заявление молдавского Минобороны появилось после заявления Службы внешней разведки России о том, что НАТО активно готовится задействовать Молдавию в возможном вооруженном конфликте с Россией, пытается сделать молдавскую территорию пригодной к переброски войск к рубежам РФ, а граждан республики сделать "пушечным мясом" в ходе боевых действий против России. При этом, по данным СВР, президент Майя Санду обещает в случае победы ее партии "Действие и солидарность" на предстоящих парламентских выборах отменить нейтральный статус Молдавии.
Молдавия по конституции является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти Санду в стране стали часто проводиться военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулированию антироссийских настроений. Стратегии обороны Молдавии, принятая парламентом в конце прошлого года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Задержанный в Керчи гражданин Молдавии признался в работе на Украину
14 апреля, 09:05
 
В миреМолдавияРоссияХерсонская областьМайя СандуВладимир ЗеленскийНАТОВооруженные силы УкраиныСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала