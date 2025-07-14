https://ria.ru/20250714/moldavija-2028992681.html

Кишинев устраняет оппозицию под видом борьбы с коррупцией, заявил депутат

Кишинев устраняет оппозицию под видом борьбы с коррупцией, заявил депутат - РИА Новости, 14.07.2025

Кишинев устраняет оппозицию под видом борьбы с коррупцией, заявил депутат

Власти Молдавии используют борьбу с коррупцией в качестве предлога, чтобы избавляться от оппозиционеров, на которых заводят уголовные дела, заявил депутат... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:33:00+03:00

2025-07-14T12:33:00+03:00

2025-07-14T12:33:00+03:00

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КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Власти Молдавии используют борьбу с коррупцией в качестве предлога, чтобы избавляться от оппозиционеров, на которых заводят уголовные дела, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Суходольский. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на срок 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. В понедельник суд продолжает судебные прения по этому вопросу. "На наших глазах разворачивается очередное политическое шоу, организованное правящим режимом. Под предлогом борьбы с коррупцией и якобы преступными схемами, на самом деле власть устраняет настоящих оппозиционеров. Марину Таубер судят не за преступления, а за её политическую позицию", - написал Суходольский в своем Telegram-канале. По его словам, по надуманным причинам преследованию также подверглись глава Гагаузии Евгения Гуцул и депутаты парламента от блока "Победа" Александр Нестеровский и Ирина Лозован. "Их вина в том, что они не боятся говорить правду, не подчиняются и не молчат. Вместе с нашей командой они борются за справедливость, за права граждан, за достойную жизнь в Молдове. А действующая власть делает всё наоборот — разрушает страну, давит инакомыслие, выдавливает людей за границу… Когда оппозиция говорит громко и честно, режим отвечает репрессиями. Пытаются запугать. Пытаются заставить молчать", - отмечает Суходольский. Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

https://ria.ru/20250712/moldavija-2028732882.html

https://ria.ru/20250624/moldavija-2025160992.html

https://ria.ru/20250620/shor-2024235608.html

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