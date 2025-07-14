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Кишинев устраняет оппозицию под видом борьбы с коррупцией, заявил депутат - РИА Новости, 14.07.2025
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12:33 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/moldavija-2028992681.html
Кишинев устраняет оппозицию под видом борьбы с коррупцией, заявил депутат
Кишинев устраняет оппозицию под видом борьбы с коррупцией, заявил депутат - РИА Новости, 14.07.2025
Кишинев устраняет оппозицию под видом борьбы с коррупцией, заявил депутат
Власти Молдавии используют борьбу с коррупцией в качестве предлога, чтобы избавляться от оппозиционеров, на которых заводят уголовные дела, заявил депутат... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:33:00+03:00
2025-07-14T12:33:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
марина таубер
евгения гуцул
илан шор
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КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Власти Молдавии используют борьбу с коррупцией в качестве предлога, чтобы избавляться от оппозиционеров, на которых заводят уголовные дела, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Суходольский. Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на срок 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. В понедельник суд продолжает судебные прения по этому вопросу. "На наших глазах разворачивается очередное политическое шоу, организованное правящим режимом. Под предлогом борьбы с коррупцией и якобы преступными схемами, на самом деле власть устраняет настоящих оппозиционеров. Марину Таубер судят не за преступления, а за её политическую позицию", - написал Суходольский в своем Telegram-канале. По его словам, по надуманным причинам преследованию также подверглись глава Гагаузии Евгения Гуцул и депутаты парламента от блока "Победа" Александр Нестеровский и Ирина Лозован. "Их вина в том, что они не боятся говорить правду, не подчиняются и не молчат. Вместе с нашей командой они борются за справедливость, за права граждан, за достойную жизнь в Молдове. А действующая власть делает всё наоборот — разрушает страну, давит инакомыслие, выдавливает людей за границу… Когда оппозиция говорит громко и честно, режим отвечает репрессиями. Пытаются запугать. Пытаются заставить молчать", - отмечает Суходольский. Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября. Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
https://ria.ru/20250712/moldavija-2028732882.html
https://ria.ru/20250624/moldavija-2025160992.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, марина таубер, евгения гуцул, илан шор, sputnik молдова, московский комсомолец, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Марина Таубер, Евгения Гуцул, Илан Шор, Sputnik Молдова, Московский комсомолец, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Кишинев устраняет оппозицию под видом борьбы с коррупцией, заявил депутат

Суходольский: Кишинев устраняет оппозиционеров под видом борьбы с коррупцией

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкУчастники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе
Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Участники митинга на площади Великого Национального Собрания в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 июл - РИА Новости. Власти Молдавии используют борьбу с коррупцией в качестве предлога, чтобы избавляться от оппозиционеров, на которых заводят уголовные дела, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Александр Суходольский.
Прокуроры Антикоррупционной прокуратуры Молдавии 11 июля попросили судебные органы избрать Таубер меру пресечения в виде лишения свободы на срок 13 лет. Таубер была обвинена в финансировании партии "Шор" и вмешательстве в правосудие, в том числе из-за участия в прошлом году в митинге в поддержку лидера блока "Победа" Илана Шора. Сама Таубер заявила, что уголовное преследование в отношении оппозиционных политиков в стране связано с "политической агонией" правящей партии и страхом потерять власть. В понедельник суд продолжает судебные прения по этому вопросу.
Депутат парламента Молдавии Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Таубер прокомментировали уголовное преследование оппозиции в Молдавии
12 июля, 10:45
"На наших глазах разворачивается очередное политическое шоу, организованное правящим режимом. Под предлогом борьбы с коррупцией и якобы преступными схемами, на самом деле власть устраняет настоящих оппозиционеров. Марину Таубер судят не за преступления, а за её политическую позицию", - написал Суходольский в своем Telegram-канале.
По его словам, по надуманным причинам преследованию также подверглись глава Гагаузии Евгения Гуцул и депутаты парламента от блока "Победа" Александр Нестеровский и Ирина Лозован.
"Их вина в том, что они не боятся говорить правду, не подчиняются и не молчат. Вместе с нашей командой они борются за справедливость, за права граждан, за достойную жизнь в Молдове. А действующая власть делает всё наоборот — разрушает страну, давит инакомыслие, выдавливает людей за границу… Когда оппозиция говорит громко и честно, режим отвечает репрессиями. Пытаются запугать. Пытаются заставить молчать", - отмечает Суходольский.
Парламентские выборы в Молдавии назначены на 28 сентября.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 24.06.2025
Молдавия утратила свою самостоятельность, заявили в оппозиции
24 июня, 18:06
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
Член попечительского Совета АНО Евразия Илан Шор на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Оппозиция Молдавии сплотится против режима Санду, заявил Шор
20 июня, 14:45
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневМарина ТауберЕвгения ГуцулИлан ШорSputnik МолдоваМосковский комсомолецЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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