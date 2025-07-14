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ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 14.07.2025

ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:09:00+03:00

2025-07-14T12:09:00+03:00

2025-07-14T12:17:00+03:00

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безопасность

сумская область

волчанск

алексеевка

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков и десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Рыжевка, Кондратовка, Храповщина, Варачино и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Охримовка, Хатнее и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 150 военнослужащих. Уничтожены три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки "Пластун", - отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, сумская область, волчанск, алексеевка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)