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ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 14.07.2025
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12:09 14.07.2025 (обновлено: 12:17 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/mo-2028984972.html
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 14.07.2025
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:09:00+03:00
2025-07-14T12:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
волчанск
алексеевка
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков и десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Рыжевка, Кондратовка, Храповщина, Варачино и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Охримовка, Хатнее и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 150 военнослужащих. Уничтожены три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки "Пластун", - отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
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безопасность, сумская область, волчанск, алексеевка, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Сумская область, Волчанск, Алексеевка, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий "Севера" за сутки

МО: ВСУ потеряли до 150 военных в зоне действий "Севера" за сутки

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 150 военных в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой, егерской, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков и десантно-штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Алексеевка, Рыжевка, Кондратовка, Храповщина, Варачино и Садки Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям десантно-штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Охримовка, Хатнее и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 150 военнослужащих. Уничтожены три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки "Пластун", - отмечает Минобороны РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВолчанскАлексеевкаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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