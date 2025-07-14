Ямальские олимпиады могут войти в федеральный перечень Минобрнауки
Артюхов: ямальские олимпиады могут быть включены в перечень олимпиад школьников
Дмитрий Артюхов. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Ямальские олимпиады могут быть включены в перечень олимпиад школьников министерства науки и высшего образования РФ, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
Глава региона Дмитрий Артюхов ранее обсудил с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым развитие олимпиадного движения и науки на Ямале. По словам губернатора, с 2022 года в автономный округ регулярно приезжают студенты и аспиранты из ведущих вузов страны для прохождения практики и приобретения опыта работы в полевых условиях по профилям геология, строительство и геотехника, география, картография, дистанционное зондирование Земли, геоинформатика, экология и биология. За три последних года регион посетили 210 студентов и 17 аспирантов.
Как подчеркнули в правительстве Ямала, также обсуждалась возможность включения региональных олимпиад "Полярный круг" и "Восточный вектор" в перечень олимпиад школьников министерства науки и высшего образования Российской Федерации.
"Наша задача – дать ямальским школьникам возможность конкурировать за места в топовых вузах и приходить в профессию с практическими навыками. Для этого мы усиливаем преподавание точных наук, развиваем олимпиадное движение и профильное образование в школах. Реализуем образовательные проекты совместно с ведущими нефтегазовыми компаниями – партнерами региона – школьники и студенты колледжей уже во время учебы получают знания, востребованные в реальных проектах округа", - приводятся в сообщении слова Артюхова.
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