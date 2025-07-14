https://ria.ru/20250714/minobrnauki-2029112607.html

Ямальские олимпиады могут войти в федеральный перечень Минобрнауки

Ямальские олимпиады могут войти в федеральный перечень Минобрнауки - РИА Новости, 14.07.2025

Ямальские олимпиады могут войти в федеральный перечень Минобрнауки

Ямальские олимпиады могут быть включены в перечень олимпиад школьников министерства науки и высшего образования РФ, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T20:43:00+03:00

2025-07-14T20:43:00+03:00

2025-07-14T20:44:00+03:00

ямало-ненецкий автономный округ

россия

ямал

дмитрий артюхов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Ямальские олимпиады могут быть включены в перечень олимпиад школьников министерства науки и высшего образования РФ, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Глава региона Дмитрий Артюхов ранее обсудил с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым развитие олимпиадного движения и науки на Ямале. По словам губернатора, с 2022 года в автономный округ регулярно приезжают студенты и аспиранты из ведущих вузов страны для прохождения практики и приобретения опыта работы в полевых условиях по профилям геология, строительство и геотехника, география, картография, дистанционное зондирование Земли, геоинформатика, экология и биология. За три последних года регион посетили 210 студентов и 17 аспирантов. Как подчеркнули в правительстве Ямала, также обсуждалась возможность включения региональных олимпиад "Полярный круг" и "Восточный вектор" в перечень олимпиад школьников министерства науки и высшего образования Российской Федерации. "Наша задача – дать ямальским школьникам возможность конкурировать за места в топовых вузах и приходить в профессию с практическими навыками. Для этого мы усиливаем преподавание точных наук, развиваем олимпиадное движение и профильное образование в школах. Реализуем образовательные проекты совместно с ведущими нефтегазовыми компаниями – партнерами региона – школьники и студенты колледжей уже во время учебы получают знания, востребованные в реальных проектах округа", - приводятся в сообщении слова Артюхова.

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россия, ямал, дмитрий артюхов