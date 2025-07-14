https://ria.ru/20250714/mid-2028928853.html

В МИД назвали сотрудничество МККК с Россией полезным

В МИД назвали сотрудничество МККК с Россией полезным - РИА Новости, 14.07.2025

В МИД назвали сотрудничество МККК с Россией полезным

Техническое содействие Международного комитета красного креста (МККК) в ходе передачи РФ тел военнослужащих ВСУ было полезным, отношения между МККК и Россией... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T05:31:00+03:00

2025-07-14T05:31:00+03:00

2025-07-14T05:31:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 14 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Техническое содействие Международного комитета красного креста (МККК) в ходе передачи РФ тел военнослужащих ВСУ было полезным, отношения между МККК и Россией являются взаимополезными и хорошими, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. В июне глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания. "Мы поддерживаем эти контакты (с МККК – ред.), мы признательны там, где МККК может помочь. В частности, техническое содействие со стороны МККК было полезным в ходе передачи нами тел украинских военнослужащих украинской стороне. В том, что касается военнопленных, у нас поддерживаются прямые контакты с украинской стороной при посредничестве ряда стран. Но в любом случае мы приняли к сведению готовность МККК и дальше быть полезным во всех этих процессах. Мы можем охарактеризоваться наши отношения с МККК как взаимополезные и хорошие", - сказал он. Вершинин добавил, что РФ сотрудничает с МККК в том, что касается гуманитарного содействия гражданскому населению в Азии, на Ближнем Востоке, в Палестине, в Сирии и в зоне СВО. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.

https://ria.ru/20250703/plennye-2027020229.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, сергей вершинин, владимир зеленский, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы украины