Рейтинг@Mail.ru
В МИД назвали сотрудничество МККК с Россией полезным - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:31 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/mid-2028928853.html
В МИД назвали сотрудничество МККК с Россией полезным
В МИД назвали сотрудничество МККК с Россией полезным - РИА Новости, 14.07.2025
В МИД назвали сотрудничество МККК с Россией полезным
Техническое содействие Международного комитета красного креста (МККК) в ходе передачи РФ тел военнослужащих ВСУ было полезным, отношения между МККК и Россией... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T05:31:00+03:00
2025-07-14T05:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
стамбул
владимир мединский
сергей вершинин
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740517020_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2d1de5cab47529a29765718ed401ccb6.jpg
ЖЕНЕВА, 14 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Техническое содействие Международного комитета красного креста (МККК) в ходе передачи РФ тел военнослужащих ВСУ было полезным, отношения между МККК и Россией являются взаимополезными и хорошими, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. В июне глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания. "Мы поддерживаем эти контакты (с МККК – ред.), мы признательны там, где МККК может помочь. В частности, техническое содействие со стороны МККК было полезным в ходе передачи нами тел украинских военнослужащих украинской стороне. В том, что касается военнопленных, у нас поддерживаются прямые контакты с украинской стороной при посредничестве ряда стран. Но в любом случае мы приняли к сведению готовность МККК и дальше быть полезным во всех этих процессах. Мы можем охарактеризоваться наши отношения с МККК как взаимополезные и хорошие", - сказал он. Вершинин добавил, что РФ сотрудничает с МККК в том, что касается гуманитарного содействия гражданскому населению в Азии, на Ближнем Востоке, в Палестине, в Сирии и в зоне СВО. Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
https://ria.ru/20250703/plennye-2027020229.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740517020_597:210:3048:2048_1920x0_80_0_0_e285ae075a83629a801afbb0a4550d2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, стамбул, владимир мединский, сергей вершинин, владимир зеленский, международный комитет красного креста (мккк), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Мединский, Сергей Вершинин, Владимир Зеленский, Международный комитет Красного Креста (МККК), Вооруженные силы Украины
В МИД назвали сотрудничество МККК с Россией полезным

Замглавы МИД Вершинин: техсодействие МККК в обмене с ВСУ было полезным

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЖЕНЕВА, 14 июл – РИА Новости, Юрий Апрелефф. Техническое содействие Международного комитета красного креста (МККК) в ходе передачи РФ тел военнослужащих ВСУ было полезным, отношения между МККК и Россией являются взаимополезными и хорошими, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
В июне глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский сообщил, что украинской стороне было передано 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. Россия в ответ получила 78 тел погибших российских военнослужащих. Также, по его словам, продолжается обмен пленными и налажены срочные санитарные передачи тяжелораненых с линии фронта. Мединский подчеркнул, что РФ выполнила данные в Стамбуле обещания.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Москалькова попросила МККК активизировать работу по посещению пленных
3 июля, 18:24
"Мы поддерживаем эти контакты (с МККК – ред.), мы признательны там, где МККК может помочь. В частности, техническое содействие со стороны МККК было полезным в ходе передачи нами тел украинских военнослужащих украинской стороне. В том, что касается военнопленных, у нас поддерживаются прямые контакты с украинской стороной при посредничестве ряда стран. Но в любом случае мы приняли к сведению готовность МККК и дальше быть полезным во всех этих процессах. Мы можем охарактеризоваться наши отношения с МККК как взаимополезные и хорошие", - сказал он.
Вершинин добавил, что РФ сотрудничает с МККК в том, что касается гуманитарного содействия гражданскому населению в Азии, на Ближнем Востоке, в Палестине, в Сирии и в зоне СВО.
Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня в Турции. Встреча во дворце Чираган в Стамбуле длилась больше часа. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта. Как сообщил по итогам переговоров глава российской делегации Владимир Мединский, Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными. Кроме того, стороны обсуждали прекращение огня на отдельных участках, чтобы можно было собрать тела погибших. По словам Мединского, украинская сторона начала прорабатывать это предложение, но уже буквально через два часа Владимир Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир МединскийСергей ВершининВладимир ЗеленскийМеждународный комитет Красного Креста (МККК)Вооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала