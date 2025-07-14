https://ria.ru/20250714/matkapital-2029022422.html

Котяков рассказал, как предоставляется маткапитал в России

Котяков рассказал, как предоставляется маткапитал в России - РИА Новости, 14.07.2025

Котяков рассказал, как предоставляется маткапитал в России

Материнский капитал в России предоставляется без заявления, по факту рождения ребенка, заявил глава Министерства труда Антон Котяков. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:47:00+03:00

2025-07-14T14:47:00+03:00

2025-07-14T14:47:00+03:00

общество

россия

антон котяков

татьяна голикова

михаил мурашко

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Материнский капитал в России предоставляется без заявления, по факту рождения ребенка, заявил глава Министерства труда Антон Котяков. Путин в понедельник проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, в котором принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков. "Параллельно с тем, что мы разрабатываем и фиксируем новые направления использования материнского капитала, немаловажным фактором еще была сама процедура получения сертификатов. Сегодня материнский капитал предоставляет проактивно нашим гражданам, без заявления, по факту рождения ребенка. Как только происходит регистрация в органах загса, что ребенок родился, в течение 7 рабочих дней социальный фонд в личный кабинет мамы на портале государственных услуг предоставляет сертификат, которым уже можно воспользоваться", - сказал Котяков Путину во время совещания. Он отметил, что за весь период реализации государственной программы материнского капитала, он был предоставлен для 14,8 миллиона детей.

https://ria.ru/20250620/matkapital-1733022511.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, антон котяков, татьяна голикова, михаил мурашко