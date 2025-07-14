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Котяков рассказал, как предоставляется маткапитал в России - РИА Новости, 14.07.2025
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14:47 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/matkapital-2029022422.html
Котяков рассказал, как предоставляется маткапитал в России
Котяков рассказал, как предоставляется маткапитал в России - РИА Новости, 14.07.2025
Котяков рассказал, как предоставляется маткапитал в России
Материнский капитал в России предоставляется без заявления, по факту рождения ребенка, заявил глава Министерства труда Антон Котяков. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:47:00+03:00
2025-07-14T14:47:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Материнский капитал в России предоставляется без заявления, по факту рождения ребенка, заявил глава Министерства труда Антон Котяков. Путин в понедельник проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, в котором принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков. "Параллельно с тем, что мы разрабатываем и фиксируем новые направления использования материнского капитала, немаловажным фактором еще была сама процедура получения сертификатов. Сегодня материнский капитал предоставляет проактивно нашим гражданам, без заявления, по факту рождения ребенка. Как только происходит регистрация в органах загса, что ребенок родился, в течение 7 рабочих дней социальный фонд в личный кабинет мамы на портале государственных услуг предоставляет сертификат, которым уже можно воспользоваться", - сказал Котяков Путину во время совещания. Он отметил, что за весь период реализации государственной программы материнского капитала, он был предоставлен для 14,8 миллиона детей.
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общество, россия, антон котяков, татьяна голикова, михаил мурашко
Общество, Россия, Антон Котяков, Татьяна Голикова, Михаил Мурашко
Котяков рассказал, как предоставляется маткапитал в России

Котяков: маткапитал в РФ предоставляют без заявления, по факту рождения ребенка

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в Кремле совещание по социальным вопросам
Президент РФ Владимир Путин проводит в Кремле совещание по социальным вопросам - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Материнский капитал в России предоставляется без заявления, по факту рождения ребенка, заявил глава Министерства труда Антон Котяков.
Путин в понедельник проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, в котором принимают участие вице-премьер Татьяна Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.
"Параллельно с тем, что мы разрабатываем и фиксируем новые направления использования материнского капитала, немаловажным фактором еще была сама процедура получения сертификатов. Сегодня материнский капитал предоставляет проактивно нашим гражданам, без заявления, по факту рождения ребенка. Как только происходит регистрация в органах загса, что ребенок родился, в течение 7 рабочих дней социальный фонд в личный кабинет мамы на портале государственных услуг предоставляет сертификат, которым уже можно воспользоваться", - сказал Котяков Путину во время совещания.
Он отметил, что за весь период реализации государственной программы материнского капитала, он был предоставлен для 14,8 миллиона детей.
Материнский капитал - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Материнский капитал — 2025: сумма выплаты и на что ее можно потратить
20 июня, 18:40
 
ОбществоРоссияАнтон КотяковТатьяна ГоликоваМихаил Мурашко
 
 
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