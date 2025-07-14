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Появились кадры из освобожденной ВС России Малиновки в Запорожской области

Появились кадры из освобожденной ВС России Малиновки в Запорожской области - РИА Новости, 14.07.2025

Появились кадры из освобожденной ВС России Малиновки в Запорожской области

Минобороны РФ показало видео с российскими военными с триколором из освобожденной в Запорожской области Малиновки. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:31:00+03:00

2025-07-14T12:31:00+03:00

2025-07-14T12:53:00+03:00

специальная военная операция на украине

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запорожская область

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео с российскими военными с триколором из освобожденной в Запорожской области Малиновки.Ранее в сводке Минобороны сообщило, что в ходе активных и решительных боевых действий военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Малиновка в Запорожской области."Установлен полный контроль над населённым пунктом, в разных его районах развёрнуты государственные флаги Российской Федерации", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.На видео Минобороны показано, как Вооруженные силы РФ наносят удары по позициям ВСУ, уничтожая технику и живую силу противника.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры боев за Малиновку в Запорожской области Минобороны России показало кадры боев за Малиновку (Запорожская область), об освобождении которой стало известно сегодня. 2025-07-14T12:31 true PT2M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)