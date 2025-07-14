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Появились кадры из освобожденной ВС России Малиновки в Запорожской области - РИА Новости, 14.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:31 14.07.2025 (обновлено: 12:53 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/malinovka-2028992085.html
Появились кадры из освобожденной ВС России Малиновки в Запорожской области
Появились кадры из освобожденной ВС России Малиновки в Запорожской области - РИА Новости, 14.07.2025
Появились кадры из освобожденной ВС России Малиновки в Запорожской области
Минобороны РФ показало видео с российскими военными с триколором из освобожденной в Запорожской области Малиновки. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:31:00+03:00
2025-07-14T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео с российскими военными с триколором из освобожденной в Запорожской области Малиновки.Ранее в сводке Минобороны сообщило, что в ходе активных и решительных боевых действий военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Малиновка в Запорожской области."Установлен полный контроль над населённым пунктом, в разных его районах развёрнуты государственные флаги Российской Федерации", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.На видео Минобороны показано, как Вооруженные силы РФ наносят удары по позициям ВСУ, уничтожая технику и живую силу противника.
россия
запорожская область
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7 495 645-6601
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Кадры боев за Малиновку в Запорожской области
Минобороны России показало кадры боев за Малиновку (Запорожская область), об освобождении которой стало известно сегодня.
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
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россия, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Появились кадры из освобожденной ВС России Малиновки в Запорожской области

МО показало видео с флагами РФ из освобожденной в Запорожской области Малиновки

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео с российскими военными с триколором из освобожденной в Запорожской области Малиновки.
Ранее в сводке Минобороны сообщило, что в ходе активных и решительных боевых действий военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Малиновка в Запорожской области.
"Установлен полный контроль над населённым пунктом, в разных его районах развёрнуты государственные флаги Российской Федерации", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
На видео Минобороны показано, как Вооруженные силы РФ наносят удары по позициям ВСУ, уничтожая технику и живую силу противника.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Малиновка
Подразделения группировки войск Восток освободили село Малиновка - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Малиновка
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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