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Появились кадры из освобожденной ВС России Малиновки в Запорожской области
Появились кадры из освобожденной ВС России Малиновки в Запорожской области - РИА Новости, 14.07.2025
Появились кадры из освобожденной ВС России Малиновки в Запорожской области
Минобороны РФ показало видео с российскими военными с триколором из освобожденной в Запорожской области Малиновки. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:31:00+03:00
2025-07-14T12:31:00+03:00
2025-07-14T12:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео с российскими военными с триколором из освобожденной в Запорожской области Малиновки.Ранее в сводке Минобороны сообщило, что в ходе активных и решительных боевых действий военнослужащие 5-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Малиновка в Запорожской области."Установлен полный контроль над населённым пунктом, в разных его районах развёрнуты государственные флаги Российской Федерации", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.На видео Минобороны показано, как Вооруженные силы РФ наносят удары по позициям ВСУ, уничтожая технику и живую силу противника.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры боев за Малиновку в Запорожской области
Минобороны России показало кадры боев за Малиновку (Запорожская область), об освобождении которой стало известно сегодня.
2025-07-14T12:31
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PT2M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Появились кадры из освобожденной ВС России Малиновки в Запорожской области
МО показало видео с флагами РФ из освобожденной в Запорожской области Малиновки