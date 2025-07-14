Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: производитель колбас закупит оборудование при поддержке Москвы - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:00 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/liksutov-2028974823.html
Ликсутов: производитель колбас закупит оборудование при поддержке Москвы
Ликсутов: производитель колбас закупит оборудование при поддержке Москвы - РИА Новости, 14.07.2025
Ликсутов: производитель колбас закупит оборудование при поддержке Москвы
Столичный производитель "Дымовское колбасное производство" при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства привлек льготный... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T12:00:00+03:00
2025-07-14T12:00:00+03:00
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028973559_0:248:3071:1975_1920x0_80_0_0_970f62ef2296ad831d5c72c7641c0ee9.jpg
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Столичный производитель "Дымовское колбасное производство" при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства привлек льготный инвесткредит, средства которого направит на покупку нового оборудования, сообщил заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.По его словам, с помощью льготных кредитов столичные компании могут осуществлять стратегические капиталоемкие проекты развития."Благодаря программе льготного инвесткредитования, реализуемой по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, компании модернизируют площадки, создают дополнительные рабочие места, осваивают выпуск новых изделий и расширяют географию поставок. Так, один из ведущих производителей колбас привлек 250 миллионов рублей на приобретение нового высокотехнологичного оборудования, которое позволит нарастить объем выпуска товаров и их качество", – сказал заммэра, его слова привели в пресс-службе.Так, предприятие планирует купить разные виды термокамер и холодильное оборудование, упаковочные машины, устройства для производства сосисок и других изделий, в том числе вакуумный шприц-наполнитель.Как сообщил министр столичного правительства, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов, кредит выдан на пять лет. При этом компенсация фонда составит 50% от ключевой ставки, которую установил ЦБ."Реализация проекта запланирована в 2025-м, а запуск нового оборудования ожидается до конца третьего квартала текущего года", – подчеркнул руководитель ДИПП.В настоящий момент ассортимент предприятия состоит из более чем 300 видов продукции: сосиски, колбасы, мясные деликатесы и снеки. За время своего существования предприятие произвело примерно 100 миллионов упаковок сосисок и более 1,5 миллиарда батонов колбасы.По словам главы компании Альберта Хайретдинова, с помощью поддержки столичного правительства увеличатся производственные мощности."Мы планируем увеличить выпуск популярных среди москвичей продуктов: сосисок и мясных снеков на 5,5 тысячи тонн в год", – сказал он.
https://ria.ru/20250703/moskva-2026915535.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028973559_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3aa1d3852deca19d9642dfa01c6869e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
Ликсутов: производитель колбас закупит оборудование при поддержке Москвы

Заммэра Ликсутов: производитель колбас закупит оборудование при поддержке Москвы

© Фото предоставлено пресс-службой ДИПППроизводитель колбас закупит оборудование при поддержке Москвы
Производитель колбас закупит оборудование при поддержке Москвы - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ДИПП
Производитель колбас закупит оборудование при поддержке Москвы
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Столичный производитель "Дымовское колбасное производство" при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства привлек льготный инвесткредит, средства которого направит на покупку нового оборудования, сообщил заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
По его словам, с помощью льготных кредитов столичные компании могут осуществлять стратегические капиталоемкие проекты развития.
"Благодаря программе льготного инвесткредитования, реализуемой по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, компании модернизируют площадки, создают дополнительные рабочие места, осваивают выпуск новых изделий и расширяют географию поставок. Так, один из ведущих производителей колбас привлек 250 миллионов рублей на приобретение нового высокотехнологичного оборудования, которое позволит нарастить объем выпуска товаров и их качество", – сказал заммэра, его слова привели в пресс-службе.
Так, предприятие планирует купить разные виды термокамер и холодильное оборудование, упаковочные машины, устройства для производства сосисок и других изделий, в том числе вакуумный шприц-наполнитель.
Как сообщил министр столичного правительства, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов, кредит выдан на пять лет. При этом компенсация фонда составит 50% от ключевой ставки, которую установил ЦБ.
"Реализация проекта запланирована в 2025-м, а запуск нового оборудования ожидается до конца третьего квартала текущего года", – подчеркнул руководитель ДИПП.
В настоящий момент ассортимент предприятия состоит из более чем 300 видов продукции: сосиски, колбасы, мясные деликатесы и снеки. За время своего существования предприятие произвело примерно 100 миллионов упаковок сосисок и более 1,5 миллиарда батонов колбасы.
По словам главы компании Альберта Хайретдинова, с помощью поддержки столичного правительства увеличатся производственные мощности.
"Мы планируем увеличить выпуск популярных среди москвичей продуктов: сосисок и мясных снеков на 5,5 тысячи тонн в год", – сказал он.
Столичный производитель этикетки закупит новое оборудование при поддержке города - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Производитель этикетки купит новое оборудование при поддержке Москвы
3 июля, 13:00
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала