https://ria.ru/20250714/liksutov-2028974823.html

Ликсутов: производитель колбас закупит оборудование при поддержке Москвы

Ликсутов: производитель колбас закупит оборудование при поддержке Москвы - РИА Новости, 14.07.2025

Ликсутов: производитель колбас закупит оборудование при поддержке Москвы

Столичный производитель "Дымовское колбасное производство" при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства привлек льготный... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T12:00:00+03:00

2025-07-14T12:00:00+03:00

2025-07-14T12:00:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Столичный производитель "Дымовское колбасное производство" при содействии Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства привлек льготный инвесткредит, средства которого направит на покупку нового оборудования, сообщил заммэра столицы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.По его словам, с помощью льготных кредитов столичные компании могут осуществлять стратегические капиталоемкие проекты развития."Благодаря программе льготного инвесткредитования, реализуемой по поручению мэра Москвы Сергея Собянина, компании модернизируют площадки, создают дополнительные рабочие места, осваивают выпуск новых изделий и расширяют географию поставок. Так, один из ведущих производителей колбас привлек 250 миллионов рублей на приобретение нового высокотехнологичного оборудования, которое позволит нарастить объем выпуска товаров и их качество", – сказал заммэра, его слова привели в пресс-службе.Так, предприятие планирует купить разные виды термокамер и холодильное оборудование, упаковочные машины, устройства для производства сосисок и других изделий, в том числе вакуумный шприц-наполнитель.Как сообщил министр столичного правительства, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов, кредит выдан на пять лет. При этом компенсация фонда составит 50% от ключевой ставки, которую установил ЦБ."Реализация проекта запланирована в 2025-м, а запуск нового оборудования ожидается до конца третьего квартала текущего года", – подчеркнул руководитель ДИПП.В настоящий момент ассортимент предприятия состоит из более чем 300 видов продукции: сосиски, колбасы, мясные деликатесы и снеки. За время своего существования предприятие произвело примерно 100 миллионов упаковок сосисок и более 1,5 миллиарда батонов колбасы.По словам главы компании Альберта Хайретдинова, с помощью поддержки столичного правительства увеличатся производственные мощности."Мы планируем увеличить выпуск популярных среди москвичей продуктов: сосисок и мясных снеков на 5,5 тысячи тонн в год", – сказал он.

https://ria.ru/20250703/moskva-2026915535.html

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москва, анатолий гарбузов, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса