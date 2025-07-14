https://ria.ru/20250714/lera-2029048639.html

В чем призналась Лера Кудравцева?

В чем призналась Лера Кудравцева? - РИА Новости, 14.07.2025

В чем призналась Лера Кудравцева?

Телеведущая Лера Кудрявцева на протяжении многих лет создавала образ идеальной женщины. Успешная карьера, яркая внешность, стабильность, красивая семейная... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T18:47:00+03:00

2025-07-14T18:47:00+03:00

2025-07-14T18:47:00+03:00

шоубиз

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Телеведущая Лера Кудрявцева на протяжении многих лет создавала образ идеальной женщины. Успешная карьера, яркая внешность, стабильность, красивая семейная картинка. Рядом спортивный, харизматичный муж, хоккеист Игорь Макаров. В их жизни казалось всё на своих местах: уютный дом, работа, путешествия, счастливая дочка Маша. Весной этого года пара делилась фото из отпуска в Турции: солнце, море, улыбки, искренняя радость на лицах. Всё выглядело почти безупречно. Почти.Правда оказалась совсем иной. Жесткой, болезненной, выматывающей. Всё это время Лера жила в аду, тщательно скрывая его за глянцем. Только теперь, когда сил больше нет, она решилась рассказать правду. И правда звучит как крик отчаяния: Кудрявцева много лет борется с алкоголизмом мужа. И признаёт, что проигрывает."Мне очень плохо сейчас. Очень. Я устала, у меня больше нет сил. И желания тоже. И даже жалости не осталось. Пустота. Я делала всё, что могла. Спасала, лечила. Спасала, лечила…", - призналась телеведущая, и в этих словах горечь многолетней борьбы, бессонных ночей, бесконечных попыток вытянуть любимого человека из бездны.Первые тревожные сигналыКогда Лера Кудрявцева и Игорь Макаров случайно оказались за соседними столиками в московском ресторане, их история напоминала начало лёгкой романтической комедии. Хоккеисту было двадцать пять, телеведущая старше на шестнадцать лет. Да и сама Лера позднее признавалась, что поначалу воспринимала отношения как "приятное приключение с молодым человеком".Но уже через месяц пара поняла, что перед ними не мимолётный роман, а серьёзное чувство. Через четыре месяца Игорь сделал предложение, а летом 2014 года они расписались. В августе 2018-го у супругов родилась дочь Маша, и со стороны их союз выглядел образцом семейной гармонии: путешествия, фотографии в социальных сетях, взаимные поздравления по каждому поводу.Именно в этот период начала проявляться первая тревога. Сначала редкие упоминания о том, что после поражений на льду Игорь снимает напряжение алкоголем, воспринимались как частные эпизоды.Лера старалась не драматизировать ситуацию: публично она продолжала демонстрировать уверенность, а дома убеждала мужа, что проблему можно решить. Но зависимость оказалась глубже, чем казалось в начале. Постепенно в семье появилось всё больше пауз, которые невозможно заполнить улыбками или отпускными снимками.Борьба за семьюК 2022 году стало ясно, что без профессиональной помощи не обойтись. Лера организовала курс реабилитации, и, вернувшись, Игорь публично благодарил жену за поддержку.Весной 2023-го в их ленте вновь появлялись совместные кадры: пляж в Турции, поздравления с годовщиной, короткие видео из домашней кухни. Телеведущая писала, что "семья проходит испытание и становится крепче", хотя в личных разговорах признавалась друзьям, что устала.В январе 2024-го она неожиданно объявила подписчикам: "Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка". Отпуск в Дубае с дочерью должен был дать ей передышку, но спустя несколько недель стало известно, что Лера всё-таки не оставила мужа: она убедила его пройти ещё один курс лечения.Через три месяца после начала программы появилась новая совместная фотография, однако люди из ближнего круга говорили, что причина рецидивов не только в спортивных неудачах. Мол, после окончания карьеры Игорь ощущал пустоту, а алкоголь давал ему краткое облегчение.Лера в это время тянула финансовую и эмоциональную нагрузку на себе, надеясь, что очередная ремиссия окажется устойчивой.Созависимость и крик о помощиВ мае 2025 года телеведущая призналась, что её ресурс почти исчерпан."Мне очень плохо сейчас. Это всё, что я могу сказать", — написала она, добавив, что "спасала — лечила" супруга много раз подряд. По её словам, за сценой публичной жизни оставались дрожащие руки, бессонные ночи и необходимость вести себя на экране так, будто никакого кризиса нет.Сама Лера говорила, что каждый раз, когда муж проходил стационарную терапию, у неё появлялась надежда, но возвращение домой снова ломало иллюзию. Самое тяжёлое оказалось прятать происходящее от маленькой Маши, потому что ребёнок, по мнению матери, не должен видеть отцовские срывы."Я боюсь, что он умрёт, если не контролировать", — призналась она, впервые употребив к себе слово "созависимая". Вскоре стало известно, что телеведущая составила завещание на двоих детей: взрослого сына Жана и шестилетнюю Машу.В эфире программы "Секрет на миллион" она спокойно объяснила: "Идёшь по улице — и на голову может упасть кирпич". Здоровье действительно давало сбои: перелом копчика, разрыв коленных связок, хроническое переутомление. Тем не менее Лера продолжала работать, потому что на ней держался семейный бюджет."Фарш назад не провернешь" и "Лежачего не бьют"Через сутки после последнего откровенного поста Лера призналась, что пожалела о резкой исповеди: "Фарш назад не провернёшь". Она обратилась к читателям с просьбой не добивать ни её, ни мужа, напомнив, что "лежачего не бьют".В голосовом сообщении, где слышны всхлипы, прозвучала короткая фраза: "Я просто не могу больше". При этом телеведущая подчёркивает, что оставаться рядом с Игорем для неё по-прежнему важно:"Если меня не будет, может случиться непоправимое".Она признаёт, что нуждается в психологе, и в том же сообщении добавляет: "Я устала спасать и жалеть, но не могу уйти без ощущения вины".На публике Лера старается выглядеть сильнее — "красивее, умнее, успешнее", потому что, как она уверена, чужие люди рады любой слабости. Посреди этой неопределённости остаётся одно: надежда, что лечение всё-таки даст эффект, а семья обретёт равновесие.Лера говорит, что оценить её состояние могут только те, кто сам проходил через зависимость близких, и просит не судить преждевременно. Будущее отношений Кудрявцевой и Макарова открыто, но телеведущая подчёркивает, что пока не готова ставить окончательную точку.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60