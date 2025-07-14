https://ria.ru/20250714/kuzbass-2028931189.html

Замгубернатора Кузбасса по внутренней политике стала сотрудница из мэрии

Замгубернатора Кузбасса по внутренней политике стала сотрудница из мэрии - РИА Новости, 14.07.2025

Замгубернатора Кузбасса по внутренней политике стала сотрудница из мэрии

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2025-07-14T06:27:00+03:00

2025-07-14T06:27:00+03:00

2025-07-14T06:27:00+03:00

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кировский район

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КЕМЕРОВО, 14 июл – РИА Новости. Заместителем губернатора Кузбасса по внутренней политике назначена сотрудница из администрации города Кемерово Марина Трофимова, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Илья Середюк. В начале июня пресс-служба правительства региона сообщила, что прежняя заместитель губернатора Кузбасса по внутренней политике Ольга Турбаба, супруга которой арестовали по обвинению в мошенничестве, покинула пост. "На должность заместителя губернатора по внутренней политике назначена Марина Юрьевна Трофимова. Марина Юрьевна родилась в Кемерово в 1972 году. Она окончила Сибирский политехнический колледж и Кузбасский государственный технический университет. Вместе с мужем воспитывает двоих детей. Начинала трудовую деятельность в кемеровской школе № 82, затем в территориальном управлении Кировского района администрации города Кемерово. Далее перешла в администрацию города Кемерово", – написал Середюк. Губернатор отметил, что у Марины Трофимовой большой стаж муниципальной службы, она организовывала масштабные проекты в сфере территориального общественного самоуправления, "умеет слушать и слышать людей". "Уверен, огромный опыт организаторской работы, высокая ответственность и креативный подход помогут ей в решении поставленных задач", – добавил глава региона.

https://realty.ria.ru/20250708/kuzbass-2027823049.html

https://ria.ru/20250531/kuzbass-2020111560.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, кемерово, кировский район, илья середюк