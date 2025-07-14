Замгубернатора Кузбасса по внутренней политике стала сотрудница из мэрии
Марину Трофимову назначили замгубернатора Кузбасса по внутренней политике
Площадь Советов в Кемерово. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 14 июл – РИА Новости. Заместителем губернатора Кузбасса по внутренней политике назначена сотрудница из администрации города Кемерово Марина Трофимова, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Илья Середюк.
В начале июня пресс-служба правительства региона сообщила, что прежняя заместитель губернатора Кузбасса по внутренней политике Ольга Турбаба, супруга которой арестовали по обвинению в мошенничестве, покинула пост.
"На должность заместителя губернатора по внутренней политике назначена Марина Юрьевна Трофимова. Марина Юрьевна родилась в Кемерово в 1972 году. Она окончила Сибирский политехнический колледж и Кузбасский государственный технический университет. Вместе с мужем воспитывает двоих детей. Начинала трудовую деятельность в кемеровской школе № 82, затем в территориальном управлении Кировского района администрации города Кемерово. Далее перешла в администрацию города Кемерово", – написал Середюк.
Губернатор отметил, что у Марины Трофимовой большой стаж муниципальной службы, она организовывала масштабные проекты в сфере территориального общественного самоуправления, "умеет слушать и слышать людей".
"Уверен, огромный опыт организаторской работы, высокая ответственность и креативный подход помогут ей в решении поставленных задач", – добавил глава региона.
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