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Замгубернатора Кузбасса по внутренней политике стала сотрудница из мэрии - РИА Новости, 14.07.2025
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https://ria.ru/20250714/kuzbass-2028931189.html
Замгубернатора Кузбасса по внутренней политике стала сотрудница из мэрии
Замгубернатора Кузбасса по внутренней политике стала сотрудница из мэрии - РИА Новости, 14.07.2025
Замгубернатора Кузбасса по внутренней политике стала сотрудница из мэрии
2
2025-07-14T06:27:00+03:00
2025-07-14T06:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
политика
кемерово
кировский район
илья середюк
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КЕМЕРОВО, 14 июл – РИА Новости. Заместителем губернатора Кузбасса по внутренней политике назначена сотрудница из администрации города Кемерово Марина Трофимова, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Илья Середюк. В начале июня пресс-служба правительства региона сообщила, что прежняя заместитель губернатора Кузбасса по внутренней политике Ольга Турбаба, супруга которой арестовали по обвинению в мошенничестве, покинула пост. "На должность заместителя губернатора по внутренней политике назначена Марина Юрьевна Трофимова. Марина Юрьевна родилась в Кемерово в 1972 году. Она окончила Сибирский политехнический колледж и Кузбасский государственный технический университет. Вместе с мужем воспитывает двоих детей. Начинала трудовую деятельность в кемеровской школе № 82, затем в территориальном управлении Кировского района администрации города Кемерово. Далее перешла в администрацию города Кемерово", – написал Середюк. Губернатор отметил, что у Марины Трофимовой большой стаж муниципальной службы, она организовывала масштабные проекты в сфере территориального общественного самоуправления, "умеет слушать и слышать людей". "Уверен, огромный опыт организаторской работы, высокая ответственность и креативный подход помогут ей в решении поставленных задач", – добавил глава региона.
https://realty.ria.ru/20250708/kuzbass-2027823049.html
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политика, кемерово, кировский район, илья середюк
Специальная военная операция на Украине, Политика, Кемерово, Кировский район, Илья Середюк
Замгубернатора Кузбасса по внутренней политике стала сотрудница из мэрии

Марину Трофимову назначили замгубернатора Кузбасса по внутренней политике

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкПлощадь Советов в Кемерово
Площадь Советов в Кемерово - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Площадь Советов в Кемерово. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 14 июл – РИА Новости. Заместителем губернатора Кузбасса по внутренней политике назначена сотрудница из администрации города Кемерово Марина Трофимова, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Илья Середюк.
В начале июня пресс-служба правительства региона сообщила, что прежняя заместитель губернатора Кузбасса по внутренней политике Ольга Турбаба, супруга которой арестовали по обвинению в мошенничестве, покинула пост.
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"На должность заместителя губернатора по внутренней политике назначена Марина Юрьевна Трофимова. Марина Юрьевна родилась в Кемерово в 1972 году. Она окончила Сибирский политехнический колледж и Кузбасский государственный технический университет. Вместе с мужем воспитывает двоих детей. Начинала трудовую деятельность в кемеровской школе № 82, затем в территориальном управлении Кировского района администрации города Кемерово. Далее перешла в администрацию города Кемерово", – написал Середюк.
Губернатор отметил, что у Марины Трофимовой большой стаж муниципальной службы, она организовывала масштабные проекты в сфере территориального общественного самоуправления, "умеет слушать и слышать людей".
"Уверен, огромный опыт организаторской работы, высокая ответственность и креативный подход помогут ей в решении поставленных задач", – добавил глава региона.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаКемеровоКировский районИлья Середюк
 
 
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