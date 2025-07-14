https://ria.ru/20250714/kuban-2029113531.html

На Кубани бизнес получил более 1,2 миллиарда рублей льготных займов

На Кубани бизнес получил более 1,2 миллиарда рублей льготных займов - РИА Новости, 14.07.2025

На Кубани бизнес получил более 1,2 миллиарда рублей льготных займов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам, что с начала 2025 года Фонд микрофинансирования края предоставил бизнесу более 1,2... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T20:51:00+03:00

2025-07-14T20:51:00+03:00

2025-07-14T20:51:00+03:00

краснодарский край

вениамин кондратьев

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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал журналистам, что с начала 2025 года Фонд микрофинансирования края предоставил бизнесу более 1,2 миллиарда рублей займов на льготных условиях, сообщает пресс-служба администрации региона. "Фонд микрофинансирования - один из ключевых инструментов в системе поддержки малого и среднего бизнеса на Кубани. Он предлагает деньги на развитие по ставкам от 0,1 до 6,5% годовых для приоритетных отраслей экономики. За шесть месяцев 2025 года через фонд предоставлено 442 микрозайма на общую сумму более 1,2 миллиарда рублей. Для небольших компаний льготные займы - существенное подспорье. Меры господдержки мы постоянно адаптируем к текущим вызовам, усиливаем адресность и доступность. Новые продукты помогают предпринимателям сохранять и развивать бизнес, в том числе в приоритетных для края отраслях: сельском хозяйстве, туризме, переработке", - сообщил Кондратьев, его слова приводит пресс-служба. Глава региона добавил, что чаще всего в фонд обращаются индивидуальные предприниматели, за полгода они получили 304 займа. Наиболее востребованным стал микрозаем "Фермер". По нему выдано 155 кредитов на сумму почти 461 миллион рублей. В 2025 году, по информации пресс-службы администрации региона, Фонд запустил новый микрозаем "Специальный Анапа" для субъектов МСП, работающих в Анапе и Темрюкском районе и пострадавших от ЧС. Им выдают от 100 тысяч до пять миллионов рублей сроком до 36 месяцев по ставке 2% годовых. Получить такой заем могут предприниматели, чья выручка снизилась на 30% и более по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Средства могут быть направлены на заработную плату, аренду недвижимости, оплату коммунальных услуг, строительство и реконструкцию объектов, используемых для предпринимательской деятельности. Также сообщается, что расширен функционал микрозайма "Отельер". Для категории "Благоустройство", в которую входят объекты малого, среднего предпринимательства и организации, участвующие в развитии инфраструктуры на территории Анапы и Темрюкского района, ставка снижена до 3,25% годовых. Средства предоставляют, в том числе, на строительство и модернизацию туристических объектов: бассейнов, открытых кинотеатров, детских и спортивных площадок. Отдельным направлением работы, отметили в пресс-службе администрации региона, стало расширение возможностей для малых технологических компаний. С начала 2025 года они могут привлекать средства по льготной ставке 0,1% годовых.

https://ria.ru/20250708/steklo-2028001244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вениамин кондратьев