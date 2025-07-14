https://ria.ru/20250714/kuban-2029110900.html
Анапа активно принимает туристов на своих объектах агротуризма
Анапа активно принимает туристов на своих объектах агротуризма - РИА Новости, 14.07.2025
Анапа активно принимает туристов на своих объектах агротуризма
Значительная часть объектов агротуризма на Кубани находится в Анапе, всего по краю более 100 таких объектов, сообщили журналистам в пресс-службе министерства... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T20:29:00+03:00
2025-07-14T20:29:00+03:00
2025-07-14T20:29:00+03:00
краснодарский край
анапа
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КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Значительная часть объектов агротуризма на Кубани находится в Анапе, всего по краю более 100 таких объектов, сообщили журналистам в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края. "Сегодня в Краснодарском крае более 100 объектов агротуризма, немалая доля которых приходится на Анапу. На курорте гостей ждут страусиные и мидийно-устричные фермы, виноградные плантации и винодельни, рыболовные базы и экопарки", - говорится в сообщении. Здесь туристы могут попробовать натуральные продукты местного производства: сыры и молоко, фрукты и ягоды, рыбу и мясо, вина и мед. Одна из местных достопримечательностей, как рассказали в министерстве курортов края, - ферма по разведению страусов. Кроме того, в городе работает гончарная мастерская, в которой продают сувениры и учат желающих делать керамические изделия в древнегреческом стиле. В Анапе есть зоопарк, в котором содержат более 300 животных и птиц. Для желающих провести время с животными - конные прогулки с живописными видами в поселке Сукко. Для ценителей экстрима туристам предложены парки аттракционов, аквапарки "Золотой пляж", "Тики-Так", "Олимпия".
https://ria.ru/20250416/anapa-2011610907.html
анапа
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анапа
Краснодарский край, Анапа
Анапа активно принимает туристов на своих объектах агротуризма
Минкурортов Кубани: значительная часть объектов агротуризма находится в Анапе
КРАСНОДАР, 14 июл - РИА Новости. Значительная часть объектов агротуризма на Кубани находится в Анапе, всего по краю более 100 таких объектов, сообщили журналистам в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
"Сегодня в Краснодарском крае
более 100 объектов агротуризма, немалая доля которых приходится на Анапу
. На курорте гостей ждут страусиные и мидийно-устричные фермы, виноградные плантации и винодельни, рыболовные базы и экопарки", - говорится в сообщении.
Здесь туристы могут попробовать натуральные продукты местного производства: сыры и молоко, фрукты и ягоды, рыбу и мясо, вина и мед.
Одна из местных достопримечательностей, как рассказали в министерстве курортов края, - ферма по разведению страусов. Кроме того, в городе работает гончарная мастерская, в которой продают сувениры и учат желающих делать керамические изделия в древнегреческом стиле.
В Анапе есть зоопарк, в котором содержат более 300 животных и птиц. Для желающих провести время с животными - конные прогулки с живописными видами в поселке Сукко. Для ценителей экстрима туристам предложены парки аттракционов, аквапарки "Золотой пляж", "Тики-Так", "Олимпия".