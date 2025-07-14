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Косачев прокомментировал заявление Трампа по Украине - РИА Новости, 14.07.2025
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22:01 14.07.2025 (обновлено: 22:12 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/kreml-2029118263.html
Косачев прокомментировал заявление Трампа по Украине
Косачев прокомментировал заявление Трампа по Украине - РИА Новости, 14.07.2025
Косачев прокомментировал заявление Трампа по Украине
Заявление президента США Дональда Трампа по Украине говорит о том, что "пар ушел в свисток", при этом выгодоприобретатель от поставок оружия Киеву только один - РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T22:01:00+03:00
2025-07-14T22:12:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа по Украине говорит о том, что "пар ушел в свисток", при этом выгодоприобретатель от поставок оружия Киеву только один - военно-промышленный комплекс США, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.Ранее в понедельник Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть."Если это все, что имел в виду заявить сегодня по Украине Трамп, то пока пар ушел в свисток. Науськивания (сенатора США) Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) остались большей частью в его воспаленном воображении", - написал политик в Telegram-канале.Грэм ранее заявил, что сотрудничающим с РФ странам придется выбирать между Москвой и Вашингтоном.По словам Косачева, европейцам предстоит раскошеливаться, бесплатный сыр для них оказался в мышеловке, "выгодоприобретатель только один - ВПК США". "Украине же остается продолжать воевать до последнего украинца, раз уж они сами назначили себе такую участь", - добавил сенатор.Косачев также добавил, что за 50 дней "ох как многое может измениться и на поле боя, и в настроениях власть предержащих и в США, и в НАТО"."Главное же в том, что на наше настроение (это) не влияет от слова совсем. Я так полагаю", - заключил политик.
https://ria.ru/20250714/ukraina-2028996502.html
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россия, москва, нато, в мире, украина, сша, дональд трамп, константин косачев, совет федерации рф
Россия, Москва, НАТО, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Константин Косачев, Совет Федерации РФ
Косачев прокомментировал заявление Трампа по Украине

Косачев: выгоду от поставок оружия Киеву получает только ВПК США

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл – РИА Новости. Заявление президента США Дональда Трампа по Украине говорит о том, что "пар ушел в свисток", при этом выгодоприобретатель от поставок оружия Киеву только один - военно-промышленный комплекс США, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Ранее в понедельник Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет". После этого чиновник из Белого дома пояснил, что речь идет о введении 100-процентных пошлин в отношении России, а также вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Дувр, США - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В Кремле прокомментировали поставки американского оружия на Украину
Вчера, 12:55
"Если это все, что имел в виду заявить сегодня по Украине Трамп, то пока пар ушел в свисток. Науськивания (сенатора США) Линдси Грэма (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) остались большей частью в его воспаленном воображении", - написал политик в Telegram-канале.
Грэм ранее заявил, что сотрудничающим с РФ странам придется выбирать между Москвой и Вашингтоном.
По словам Косачева, европейцам предстоит раскошеливаться, бесплатный сыр для них оказался в мышеловке, "выгодоприобретатель только один - ВПК США". "Украине же остается продолжать воевать до последнего украинца, раз уж они сами назначили себе такую участь", - добавил сенатор.
Косачев также добавил, что за 50 дней "ох как многое может измениться и на поле боя, и в настроениях власть предержащих и в США, и в НАТО".
"Главное же в том, что на наше настроение (это) не влияет от слова совсем. Я так полагаю", - заключил политик.
Марк Рютте и Дональд Трамп во время встречи. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Поставки оружия Киеву через НАТО начнутся немедленно, заявил Трамп
Вчера, 19:50
 
РоссияМоскваНАТОВ миреУкраинаСШАДональд ТрампКонстантин КосачевСовет Федерации РФ
 
 
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