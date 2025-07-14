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Объединение пассажиров поддержало автокомпенсации за задержки авиарейсов - РИА Новости, 14.07.2025
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16:47 14.07.2025 (обновлено: 16:51 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/kompensatsii-2029059965.html
Объединение пассажиров поддержало автокомпенсации за задержки авиарейсов
Объединение пассажиров поддержало автокомпенсации за задержки авиарейсов - РИА Новости, 14.07.2025
Объединение пассажиров поддержало автокомпенсации за задержки авиарейсов
Объединение пассажиров РФ поддерживает автоматические выплаты компенсаций за задержки авиарейсов по вине авиакомпаний, но механизмы выплат должны быть... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T16:47:00+03:00
2025-07-14T16:51:00+03:00
россия
сардана авксентьева
андрей никитин (политик)
организация освобождения палестины
госдума рф
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Объединение пассажиров РФ поддерживает автоматические выплаты компенсаций за задержки авиарейсов по вине авиакомпаний, но механизмы выплат должны быть проработаны сообщил РИА Новости руководитель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов. Ранее в понедельник депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") направила обращение министру транспорта Андрею Никитину с предложением сделать выплаты компенсаций за задержки авиарейсов автоматическими. "Конечно, мы эту инициативу поддерживаем. Конечно, инициатива требует проработки именно механизмов выплат. Должен быть определенный инструмент выплат, поскольку не за каждую задержку предполагается такая выплата", - рассказал Зотов. Он добавил, что ООП два года назад уже обращалась с подобной инициативой в профильный комитет Государственной Думы по транспорту. Также идея прозвучала после последних массовых задержек рейсов 5-6 июля в аэропортах "Пулково" и "Шереметьево". По мнению главы ООП, этот механизм будет стимулировать авиакомпании действовать более дисциплинировано и конструктивно. Зотов подчеркнул, что важно разработать порядок согласия пассажира на подобные выплаты. Например, он сможет это сделать на сайте авиакомпании - "просто поставить галочку и указать, на какие реквизиты перевести те или иные средства в случаях, если возникает задержка".
https://ria.ru/20250707/nikitin-2027790400.html
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россия, сардана авксентьева, андрей никитин (политик), организация освобождения палестины, госдума рф, общество
Россия, Сардана Авксентьева, Андрей Никитин (политик), Организация освобождения Палестины, Госдума РФ, Общество
Объединение пассажиров поддержало автокомпенсации за задержки авиарейсов

Объединение пассажиров РФ поддержало автокомпенсации за задержки авиарейсов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Объединение пассажиров РФ поддерживает автоматические выплаты компенсаций за задержки авиарейсов по вине авиакомпаний, но механизмы выплат должны быть проработаны сообщил РИА Новости руководитель Общероссийского объединения пассажиров (ООП) Илья Зотов.
Ранее в понедельник депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди") направила обращение министру транспорта Андрею Никитину с предложением сделать выплаты компенсаций за задержки авиарейсов автоматическими.
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"Конечно, мы эту инициативу поддерживаем. Конечно, инициатива требует проработки именно механизмов выплат. Должен быть определенный инструмент выплат, поскольку не за каждую задержку предполагается такая выплата", - рассказал Зотов.
Он добавил, что ООП два года назад уже обращалась с подобной инициативой в профильный комитет Государственной Думы по транспорту. Также идея прозвучала после последних массовых задержек рейсов 5-6 июля в аэропортах "Пулково" и "Шереметьево".
По мнению главы ООП, этот механизм будет стимулировать авиакомпании действовать более дисциплинировано и конструктивно.
Зотов подчеркнул, что важно разработать порядок согласия пассажира на подобные выплаты. Например, он сможет это сделать на сайте авиакомпании - "просто поставить галочку и указать, на какие реквизиты перевести те или иные средства в случаях, если возникает задержка".
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РоссияСардана АвксентьеваАндрей Никитин (политик)Организация освобождения ПалестиныГосдума РФОбщество
 
 
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