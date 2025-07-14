https://ria.ru/20250714/komi-2029039544.html

Жительницу Коми задержали по подозрению в поджоге коляски

Жительницу Коми задержали по подозрению в поджоге коляски - РИА Новости, 14.07.2025

Жительницу Коми задержали по подозрению в поджоге коляски

Жительница города Ухта задержана по подозрению в поджоге коляски в подъезде жилого дома, где при возникшем пожаре погибли два человека, сообщило следственное... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T15:48:00+03:00

2025-07-14T15:48:00+03:00

2025-07-14T15:48:00+03:00

происшествия

ухта

россия

республика коми

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Жительница города Ухта задержана по подозрению в поджоге коляски в подъезде жилого дома, где при возникшем пожаре погибли два человека, сообщило следственное управление СК РФ по Коми. Как отмечается, в субботу на Кольцевой улице в Ухте произошел пожар в подъезде дома. На месте происшествия обнаружили тела 46-летней женщины и 30-летнего мужчины. Уголовное дело первоначально было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ). "По подозрению в совершении преступления задержана 49-летняя жительница Ухты... По данным следствия, в ночь на 12 июля фигурантка подожгла коляску, которая находилась на первом этаже подъезда, произошел пожар и задымление, в результате чего погибли люди", – говорится в сообщении. Как уточняется, женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности. Она злоупотребляет спиртным, не имеет постоянного источника дохода и отрицательно характеризуется по месту жительства. Фигурантке предъявлено обвинение по статье об убийстве двух человек, совершенном общеопасным способом (пункты "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ), указывает СУСК по Коми. Следствие направило в суд ходатайство об ее аресте.

https://ria.ru/20250714/podzhog--2028959157.html

ухта

россия

республика коми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ухта, россия, республика коми, следственный комитет россии (ск рф)