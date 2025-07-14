Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Коми задержали по подозрению в поджоге коляски - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:48 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/komi-2029039544.html
Жительницу Коми задержали по подозрению в поджоге коляски
Жительницу Коми задержали по подозрению в поджоге коляски - РИА Новости, 14.07.2025
Жительницу Коми задержали по подозрению в поджоге коляски
Жительница города Ухта задержана по подозрению в поджоге коляски в подъезде жилого дома, где при возникшем пожаре погибли два человека, сообщило следственное... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:48:00+03:00
2025-07-14T15:48:00+03:00
происшествия
ухта
россия
республика коми
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_a7d3bd9e5c317e64a1ae858579d6257b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Жительница города Ухта задержана по подозрению в поджоге коляски в подъезде жилого дома, где при возникшем пожаре погибли два человека, сообщило следственное управление СК РФ по Коми. Как отмечается, в субботу на Кольцевой улице в Ухте произошел пожар в подъезде дома. На месте происшествия обнаружили тела 46-летней женщины и 30-летнего мужчины. Уголовное дело первоначально было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ). "По подозрению в совершении преступления задержана 49-летняя жительница Ухты... По данным следствия, в ночь на 12 июля фигурантка подожгла коляску, которая находилась на первом этаже подъезда, произошел пожар и задымление, в результате чего погибли люди", – говорится в сообщении. Как уточняется, женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности. Она злоупотребляет спиртным, не имеет постоянного источника дохода и отрицательно характеризуется по месту жительства. Фигурантке предъявлено обвинение по статье об убийстве двух человек, совершенном общеопасным способом (пункты "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ), указывает СУСК по Коми. Следствие направило в суд ходатайство об ее аресте.
https://ria.ru/20250714/podzhog--2028959157.html
ухта
россия
республика коми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1920x0_80_0_0_a5cc2d59ed00a24e821338e962ebbab7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ухта, россия, республика коми, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ухта, Россия, Республика Коми, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительницу Коми задержали по подозрению в поджоге коляски

Жительница Ухты задержана по подозрению в поджоге коляски в подъезде жилого дома

© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл – РИА Новости. Жительница города Ухта задержана по подозрению в поджоге коляски в подъезде жилого дома, где при возникшем пожаре погибли два человека, сообщило следственное управление СК РФ по Коми.
Как отмечается, в субботу на Кольцевой улице в Ухте произошел пожар в подъезде дома. На месте происшествия обнаружили тела 46-летней женщины и 30-летнего мужчины. Уголовное дело первоначально было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ).
"По подозрению в совершении преступления задержана 49-летняя жительница Ухты... По данным следствия, в ночь на 12 июля фигурантка подожгла коляску, которая находилась на первом этаже подъезда, произошел пожар и задымление, в результате чего погибли люди", – говорится в сообщении.
Как уточняется, женщина ранее привлекалась к уголовной ответственности. Она злоупотребляет спиртным, не имеет постоянного источника дохода и отрицательно характеризуется по месту жительства.
Фигурантке предъявлено обвинение по статье об убийстве двух человек, совершенном общеопасным способом (пункты "а", "е" части 2 статьи 105 УК РФ), указывает СУСК по Коми. Следствие направило в суд ходатайство об ее аресте.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
В Оренбурге вынесли приговор двум подросткам и взрослому за поджог
Вчера, 10:22
 
ПроисшествияУхтаРоссияРеспублика КомиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала