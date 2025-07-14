https://ria.ru/20250714/kolumbija-2028926632.html

На границе Колумбии и Венесуэлы произошла атака на нефтепровод

На границе Колумбии и Венесуэлы произошла атака на нефтепровод - РИА Новости, 14.07.2025

На границе Колумбии и Венесуэлы произошла атака на нефтепровод

Атака с применением взрывных устройств произошла в колумбийском департаменте Араука на границе с Венесуэлой на нефтепроводе компании Cenit, сообщила... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T04:46:00+03:00

2025-07-14T04:46:00+03:00

2025-07-14T04:46:00+03:00

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МЕХИКО, 14 июл - РИА Новости. Атака с применением взрывных устройств произошла в колумбийском департаменте Араука на границе с Венесуэлой на нефтепроводе компании Cenit, сообщила пресс-служба. "Компания задействовала план экстренного реагирования и ликвидации последствий аварии (PEC) на нефтепроводе Каньо-Лимон - Ковеньяс в районе населённого пункта Агуасанта после зафиксированной потери контурной целостности в результате террористического нападения", - говорится в сообщении Cenit, дочерней структуры колумбийской нефтегазовой группы Ecopetrol. Компания уведомила местные власти о происшествии, идут работы по локализации последствий. Сообщается, что место подрыва оцеплено армейскими подразделениями, ожидается прибытие технических специалистов для начала восстановительных работ на трубопроводе. Cenit и Ecopetrol призвали прекратить нападения на инфраструктуру, которые ставят под угрозу безопасность местного населения, наносят серьёзный ущерб окружающей среде и подрывают экономическое развитие страны. Подрыв трубопровода стал третьим нападением на объекты Cenit за неделю. Ранее были зафиксированы похищение трёх подрядчиков компании, которых удерживали в плену двое суток, и поджог тяжёлой техники в муниципалитете Фортуль. В Колумбии атаки на нефтяную инфраструктуру, включая трубопроводы, традиционно с деятельностью нелегальных вооружённых группировок, включая наркоторговцев. Араука на границе с Венесуэлой является в этом смысле одним из самых нестабильных регионов страны - там, по данным министерства обороны Колумбии, присутствуют выходцы из Революционных вооруженных сил Колумбии, Армии национального освобождения, а также криминальные банды, связанные с наркобизнесом.

https://ria.ru/20250530/kolumbija-2019882357.html

https://ria.ru/20241111/venesuela-1983183614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, колумбия, венесуэла, араука (департамент), ecopetrol