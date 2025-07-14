На границе Колумбии и Венесуэлы произошла атака на нефтепровод
На границе Колумбии и Венесуэлы произошел подрыв нефтепровода компании Cenit
© AP Photo / Ivan ValenciaПолиция в Колумбии
© AP Photo / Ivan Valencia
Полиция в Колумбии. Архивное фото
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МЕХИКО, 14 июл - РИА Новости. Атака с применением взрывных устройств произошла в колумбийском департаменте Араука на границе с Венесуэлой на нефтепроводе компании Cenit, сообщила пресс-служба.
"Компания задействовала план экстренного реагирования и ликвидации последствий аварии (PEC) на нефтепроводе Каньо-Лимон - Ковеньяс в районе населённого пункта Агуасанта после зафиксированной потери контурной целостности в результате террористического нападения", - говорится в сообщении Cenit, дочерней структуры колумбийской нефтегазовой группы Ecopetrol.
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Компания уведомила местные власти о происшествии, идут работы по локализации последствий. Сообщается, что место подрыва оцеплено армейскими подразделениями, ожидается прибытие технических специалистов для начала восстановительных работ на трубопроводе.
Cenit и Ecopetrol призвали прекратить нападения на инфраструктуру, которые ставят под угрозу безопасность местного населения, наносят серьёзный ущерб окружающей среде и подрывают экономическое развитие страны.
Подрыв трубопровода стал третьим нападением на объекты Cenit за неделю. Ранее были зафиксированы похищение трёх подрядчиков компании, которых удерживали в плену двое суток, и поджог тяжёлой техники в муниципалитете Фортуль.
В Колумбии атаки на нефтяную инфраструктуру, включая трубопроводы, традиционно с деятельностью нелегальных вооружённых группировок, включая наркоторговцев. Араука на границе с Венесуэлой является в этом смысле одним из самых нестабильных регионов страны - там, по данным министерства обороны Колумбии, присутствуют выходцы из Революционных вооруженных сил Колумбии, Армии национального освобождения, а также криминальные банды, связанные с наркобизнесом.
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