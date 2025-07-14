https://ria.ru/20250714/kishinev-2029001520.html

Киши­нев рассчитывает на поддержку правящей партии от НАТО, заявила СВР

Киши­нев рассчитывает на поддержку правящей партии от НАТО, заявила СВР - РИА Новости, 14.07.2025

Киши­нев рассчитывает на поддержку правящей партии от НАТО, заявила СВР

Киши­нев очень рассчитывает на поддержку от НАТО пропрезидентской партии "Действие и солидарность" на предстоящих парламентских выборах, сообщили в пресс-бюро... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T13:06:00+03:00

2025-07-14T13:06:00+03:00

2025-07-14T13:06:00+03:00

в мире

россия

майя санду

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Киши­нев очень рассчитывает на поддержку от НАТО пропрезидентской партии "Действие и солидарность" на предстоящих парламентских выборах, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. В СВР заявили, что "компрадорский режим" Майи Санду готов удовлетворять все запросы Запада, лишь бы его не отогнали от "кормушки". "Кишинев очень рассчитывает на "материальную и организационную поддержку" государствами НАТО пропрезидентской партии "Действие и солидарность" на предстоящих 28 сентября 2025 года парламентских выборах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250714/sandu-2028998803.html

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в мире, россия, майя санду, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)