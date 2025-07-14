Рейтинг@Mail.ru
Киши­нев рассчитывает на поддержку правящей партии от НАТО, заявила СВР - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:06 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/kishinev-2029001520.html
Киши­нев рассчитывает на поддержку правящей партии от НАТО, заявила СВР
Киши­нев рассчитывает на поддержку правящей партии от НАТО, заявила СВР - РИА Новости, 14.07.2025
Киши­нев рассчитывает на поддержку правящей партии от НАТО, заявила СВР
Киши­нев очень рассчитывает на поддержку от НАТО пропрезидентской партии "Действие и солидарность" на предстоящих парламентских выборах, сообщили в пресс-бюро... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:06:00+03:00
2025-07-14T13:06:00+03:00
в мире
россия
майя санду
нато
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Киши­нев очень рассчитывает на поддержку от НАТО пропрезидентской партии "Действие и солидарность" на предстоящих парламентских выборах, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ. В СВР заявили, что "компрадорский режим" Майи Санду готов удовлетворять все запросы Запада, лишь бы его не отогнали от "кормушки". "Кишинев очень рассчитывает на "материальную и организационную поддержку" государствами НАТО пропрезидентской партии "Действие и солидарность" на предстоящих 28 сентября 2025 года парламентских выборах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250714/sandu-2028998803.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, майя санду, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
В мире, Россия, Майя Санду, НАТО, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Киши­нев рассчитывает на поддержку правящей партии от НАТО, заявила СВР

СВР: Киши­нев рассчитывает на поддержку от НАТО партии Санду

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Киши­нев очень рассчитывает на поддержку от НАТО пропрезидентской партии "Действие и солидарность" на предстоящих парламентских выборах, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.
В СВР заявили, что "компрадорский режим" Майи Санду готов удовлетворять все запросы Запада, лишь бы его не отогнали от "кормушки".
"Кишинев очень рассчитывает на "материальную и организационную поддержку" государствами НАТО пропрезидентской партии "Действие и солидарность" на предстоящих 28 сентября 2025 года парламентских выборах", - говорится в сообщении.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
СВР: Санду позволит НАТО стереть Молдавию в возможном конфликте с Россией
Вчера, 13:00
 
В миреРоссияМайя СандуНАТОСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала