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В США рассказали, что Вашингтон приготовил для Киева на самом деле
В США рассказали, что Вашингтон приготовил для Киева на самом деле - РИА Новости, 14.07.2025
В США рассказали, что Вашингтон приготовил для Киева на самом деле
США не изменили свою позицию на Украине, они лишь пытаются спихнуть экономическую тяжесть на европейских союзников, заявил американский журналист Брайс Грин на... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T04:33:00+03:00
2025-07-14T04:33:00+03:00
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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. США не изменили свою позицию на Украине, они лишь пытаются спихнуть экономическую тяжесть на европейских союзников, заявил американский журналист Брайс Грин на YouTube."Можно с уверенностью сказать, что США пытаются спихнуть украинский конфликт своим европейским союзникам. Поэтому эти страны увеличивают расходы на оборону, сокращают социальные расходы и в целом готовятся к войне <…> Но это не значит, что США собираются менять стратегический путь и действительно искать сближения с Россией. Даже если Трамп завтра (в понедельник. — Прим. ред.) скажет обратное, к этому стоит отнестись с скептицизмом", — сказал он.Журналист отметил, что две последние администрации американских президентов делают все противоположно интересам своих граждан. По его словам, преследование империалистических интересов США на Украине, Тайване и Иране ложится тяжким бременем на американцев.В пятницу Трамп сообщил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.В одном из выступлений он также заявил, что НАТО будет оплачивать американское оружие, поставляемое Киеву.Госсекретарь Марко Рубио во время саммита АСЕАН призвал европейские страны передавать Украине находящееся у них американское вооружение, а затем пополнять запасы за счет закупок в США. По его словам, таким образом киевский режим сможет быстрее получать вооружение.
https://ria.ru/20250714/grem-2028915644.html
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в мире, сша, украина, россия, нато
В мире, США, Украина, Россия, НАТО
В США рассказали, что Вашингтон приготовил для Киева на самом деле
Журналист Грин: США не будут менять стратегический путь