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Глава Камеруна заявил об участии в выборах президента в возрасте 92 лет - РИА Новости, 14.07.2025
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10:26 14.07.2025 (обновлено: 10:57 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/kamerun-2028959711.html
Глава Камеруна заявил об участии в выборах президента в возрасте 92 лет
Глава Камеруна заявил об участии в выборах президента в возрасте 92 лет - РИА Новости, 14.07.2025
Глава Камеруна заявил об участии в выборах президента в возрасте 92 лет
Глава Камеруна 92-летний Поль Бийя заявил о своем участии в выборах президента, которые пройдут в стране 12 октября. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T10:26:00+03:00
2025-07-14T10:57:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава Камеруна 92-летний Поль Бийя заявил о своем участии в выборах президента, которые пройдут в стране 12 октября. "Я кандидат на президентских выборах 12 октября 2025 года", - говорится в заявлении политика, опубликованном в соцсети X. В своей публикации Бийя добавил, что не намерен "уклоняться от миссии" и решил прислушаться к призывам из разных регионов страны на фоне напряженной ситуации в геополитике.
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в мире, камерун, поль бийя
В мире, Камерун, Поль Бийя
Глава Камеруна заявил об участии в выборах президента в возрасте 92 лет

Президент Камеруна Поль Бийя решил в 92 года выдвинуться на новый срок

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Камерун Поль Бийя
Президент Республики Камерун Поль Бийя - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Республики Камерун Поль Бийя. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава Камеруна 92-летний Поль Бийя заявил о своем участии в выборах президента, которые пройдут в стране 12 октября.
"Я кандидат на президентских выборах 12 октября 2025 года", - говорится в заявлении политика, опубликованном в соцсети X.
В своей публикации Бийя добавил, что не намерен "уклоняться от миссии" и решил прислушаться к призывам из разных регионов страны на фоне напряженной ситуации в геополитике.
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В миреКамерунПоль Бийя
 
 
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