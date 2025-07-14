https://ria.ru/20250714/kamerun-2028959711.html

Глава Камеруна заявил об участии в выборах президента в возрасте 92 лет

Глава Камеруна заявил об участии в выборах президента в возрасте 92 лет - РИА Новости, 14.07.2025

Глава Камеруна заявил об участии в выборах президента в возрасте 92 лет

Глава Камеруна 92-летний Поль Бийя заявил о своем участии в выборах президента, которые пройдут в стране 12 октября. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T10:26:00+03:00

2025-07-14T10:26:00+03:00

2025-07-14T10:57:00+03:00

в мире

камерун

поль бийя

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Глава Камеруна 92-летний Поль Бийя заявил о своем участии в выборах президента, которые пройдут в стране 12 октября. "Я кандидат на президентских выборах 12 октября 2025 года", - говорится в заявлении политика, опубликованном в соцсети X. В своей публикации Бийя добавил, что не намерен "уклоняться от миссии" и решил прислушаться к призывам из разных регионов страны на фоне напряженной ситуации в геополитике.

https://ria.ru/20240925/sanktsii-1974522069.html

камерун

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, камерун, поль бийя