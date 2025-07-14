https://ria.ru/20250714/jarmarki-2029103088.html

Более 900 ярмарок организовали в Иркутской области

Более 900 ярмарок организовали в Иркутской области - РИА Новости, 14.07.2025

Более 900 ярмарок организовали в Иркутской области

В Иркутской области в первом полугодии провели 911 ярмарок, из них 435 с участием сельхозпродукции, сообщила руководитель службы потребительского рынка и... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T19:20:00+03:00

2025-07-14T19:20:00+03:00

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МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. В Иркутской области в первом полугодии провели 911 ярмарок, из них 435 с участием сельхозпродукции, сообщила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона Ольга Степанова. По рекомендациям губернатора региона Игоря Кобзева, местным сельхозпроизводителям предоставили более 1,6 тысячи бесплатных торговых мест. Так, в июне ярмарки были развернуты в Иркутске, Братске, Ангарске и других городах и районах Прибайкалья. Организаторы предложили жителям разные форматы: выходного дня и праздничные, приуроченные к различным событиям, указали в пресс-службе правительства Иркутской. На острове Ольхон с 1 июня начала работать универсальная сезонная ярмарка "Ольхонские ворота". Ее организовала служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области. В течение активного туристического сезона на торговой площадке можно приобрести сувениры, в том числе с символикой Байкала, еду и многое другое. В областном центре с 28 по 29 июня прошла тематическая ярмарка "Сытый Бабр". На ней за шесть часов изготовили трехъярусный торт "Брауни" с брусникой общей площадью 36 квадратных метров и весом почти 2,2 тонны. "На территории региона созданы условия для реализации продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей. Свободные места для ее реализации имеются в достаточном количестве на ярмарках, розничных рынках, а также с использованием нестационарных торговых объектов", — приводит пресс-служба слова Степановой. Узнать о местах, времени, ассортименте и организаторах ярмарок можно на сайте службы и сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований Прибайкалья. Вопросы участия решаются с организаторами напрямую.

https://ria.ru/20250628/irkutsk-2026049324.html

https://ria.ru/20250425/priangarja-2013476053.html

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