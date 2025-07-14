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В Якутии восстановили электроснабжение - РИА Новости, 14.07.2025
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13:39 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/jakutija-2029007691.html
В Якутии восстановили электроснабжение
В Якутии восстановили электроснабжение - РИА Новости, 14.07.2025
В Якутии восстановили электроснабжение
Электроснабжение в Центральном и Западном районах Якутии восстановлено в полном объеме, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:39:00+03:00
2025-07-14T13:39:00+03:00
происшествия
амурская область
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Электроснабжение в Центральном и Западном районах Якутии восстановлено в полном объеме, сообщает оперативный штаб республики. В понедельник оперштаб сообщил, что причиной отключения света в районах Якутии стала авария на Нерюнгринской ГРЭС. "В 18.27 (12.27 мск) после набора нагрузки восстановлено электроснабжение потребителей Центрального и Западного энергорайонов Якутии в полном объеме", - информирует оперштаб. Отмечается, что по данным оператора Объединенной энергосистемы Востока, ограничения электроснабжения отмечались в Центральной, Западной и Южной Якутии, а также в Амурской области.
https://ria.ru/20250714/lnr-2028959292.html
амурская область
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происшествия, амурская область, республика саха (якутия)
Происшествия, Амурская область, Республика Саха (Якутия)
В Якутии восстановили электроснабжение

В Центральном и Западном районах Якутии полностью восстановили электроснабжение

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ЯКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Электроснабжение в Центральном и Западном районах Якутии восстановлено в полном объеме, сообщает оперативный штаб республики.
В понедельник оперштаб сообщил, что причиной отключения света в районах Якутии стала авария на Нерюнгринской ГРЭС.
"В 18.27 (12.27 мск) после набора нагрузки восстановлено электроснабжение потребителей Центрального и Западного энергорайонов Якутии в полном объеме", - информирует оперштаб.
Отмечается, что по данным оператора Объединенной энергосистемы Востока, ограничения электроснабжения отмечались в Центральной, Западной и Южной Якутии, а также в Амурской области.
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ПроисшествияАмурская областьРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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