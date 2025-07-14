https://ria.ru/20250714/jakutija-2029007691.html

В Якутии восстановили электроснабжение

В Якутии восстановили электроснабжение - РИА Новости, 14.07.2025

В Якутии восстановили электроснабжение

Электроснабжение в Центральном и Западном районах Якутии восстановлено в полном объеме, сообщает оперативный штаб республики. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T13:39:00+03:00

2025-07-14T13:39:00+03:00

2025-07-14T13:39:00+03:00

происшествия

амурская область

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Электроснабжение в Центральном и Западном районах Якутии восстановлено в полном объеме, сообщает оперативный штаб республики. В понедельник оперштаб сообщил, что причиной отключения света в районах Якутии стала авария на Нерюнгринской ГРЭС. "В 18.27 (12.27 мск) после набора нагрузки восстановлено электроснабжение потребителей Центрального и Западного энергорайонов Якутии в полном объеме", - информирует оперштаб. Отмечается, что по данным оператора Объединенной энергосистемы Востока, ограничения электроснабжения отмечались в Центральной, Западной и Южной Якутии, а также в Амурской области.

https://ria.ru/20250714/lnr-2028959292.html

амурская область

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, амурская область, республика саха (якутия)