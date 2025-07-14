https://ria.ru/20250714/jakutija-2029000470.html
В двух районах Якутии отключили электроснабжение
В двух районах Якутии отключили электроснабжение - РИА Новости, 14.07.2025
В двух районах Якутии отключили электроснабжение
Энергетики выясняют причины отключения электроснабжения в Центральном и Западном районах Якутии, сообщила пресс-служба ПАО "Якутскэнерго". РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:04:00+03:00
2025-07-14T13:04:00+03:00
2025-07-14T13:04:00+03:00
происшествия
жкх
якутск
якутскэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_fcf4482634d8f49535584d31312ee578.jpg
ЯКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Энергетики выясняют причины отключения электроснабжения в Центральном и Западном районах Якутии, сообщила пресс-служба ПАО "Якутскэнерго". "Четырнадцатого июля действием автоматической защиты произошло отключение потребителей Центрального и Западного энергорайонов Якутии. Причины выясняются. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время", - говорится в сообщении. В компании предупредили жителей о необходимости отключить в домах электрооборудование. Как передает корреспондент РИА Новости, на дорогах Якутска не работают светофоры, наблюдается коллапс. Город Якутск входит в Центральный энергорайон.
https://ria.ru/20250713/lgov-2028903948.html
https://ria.ru/20250712/zaporozhe-2028818262.html
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008676598_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_df9943bd114940f184b2349c0468522e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх, якутск, якутскэнерго
Происшествия, ЖКХ, Якутск, ЯкутскЭнерго
В двух районах Якутии отключили электроснабжение
В Центральном и Западном районах Якутии отключили электроснабжение