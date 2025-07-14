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В двух районах Якутии отключили электроснабжение - РИА Новости, 14.07.2025
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13:04 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/jakutija-2029000470.html
В двух районах Якутии отключили электроснабжение
В двух районах Якутии отключили электроснабжение - РИА Новости, 14.07.2025
В двух районах Якутии отключили электроснабжение
Энергетики выясняют причины отключения электроснабжения в Центральном и Западном районах Якутии, сообщила пресс-служба ПАО "Якутскэнерго". РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T13:04:00+03:00
2025-07-14T13:04:00+03:00
происшествия
жкх
якутск
якутскэнерго
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ЯКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Энергетики выясняют причины отключения электроснабжения в Центральном и Западном районах Якутии, сообщила пресс-служба ПАО "Якутскэнерго". "Четырнадцатого июля действием автоматической защиты произошло отключение потребителей Центрального и Западного энергорайонов Якутии. Причины выясняются. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время", - говорится в сообщении. В компании предупредили жителей о необходимости отключить в домах электрооборудование. Как передает корреспондент РИА Новости, на дорогах Якутска не работают светофоры, наблюдается коллапс. Город Якутск входит в Центральный энергорайон.
https://ria.ru/20250713/lgov-2028903948.html
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происшествия, жкх, якутск, якутскэнерго
Происшествия, ЖКХ, Якутск, ЯкутскЭнерго
В двух районах Якутии отключили электроснабжение

В Центральном и Западном районах Якутии отключили электроснабжение

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
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ЯКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Энергетики выясняют причины отключения электроснабжения в Центральном и Западном районах Якутии, сообщила пресс-служба ПАО "Якутскэнерго".
"Четырнадцатого июля действием автоматической защиты произошло отключение потребителей Центрального и Западного энергорайонов Якутии. Причины выясняются. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Рабочий монтирует высоковольтную линию электропередач - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
В Льгове восстановили электроснабжение после урагана
13 июля, 21:19
В компании предупредили жителей о необходимости отключить в домах электрооборудование.
Как передает корреспондент РИА Новости, на дорогах Якутска не работают светофоры, наблюдается коллапс.
Город Якутск входит в Центральный энергорайон.
Опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
В Запорожской области стабилизировали электроснабжение
12 июля, 22:19
 
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