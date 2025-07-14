https://ria.ru/20250714/jakutija-2029000470.html

В двух районах Якутии отключили электроснабжение

В двух районах Якутии отключили электроснабжение - РИА Новости, 14.07.2025

В двух районах Якутии отключили электроснабжение

Энергетики выясняют причины отключения электроснабжения в Центральном и Западном районах Якутии, сообщила пресс-служба ПАО "Якутскэнерго". РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T13:04:00+03:00

2025-07-14T13:04:00+03:00

2025-07-14T13:04:00+03:00

происшествия

жкх

якутск

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ЯКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Энергетики выясняют причины отключения электроснабжения в Центральном и Западном районах Якутии, сообщила пресс-служба ПАО "Якутскэнерго". "Четырнадцатого июля действием автоматической защиты произошло отключение потребителей Центрального и Западного энергорайонов Якутии. Причины выясняются. Электроснабжение будет восстановлено в ближайшее время", - говорится в сообщении. В компании предупредили жителей о необходимости отключить в домах электрооборудование. Как передает корреспондент РИА Новости, на дорогах Якутска не работают светофоры, наблюдается коллапс. Город Якутск входит в Центральный энергорайон.

https://ria.ru/20250713/lgov-2028903948.html

https://ria.ru/20250712/zaporozhe-2028818262.html

якутск

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происшествия, жкх, якутск, якутскэнерго