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Госдума во вторник обсудит усиление ответственности иноагентов - РИА Новости, 14.07.2025
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17:50 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/inoagenty-2029079845.html
Госдума во вторник обсудит усиление ответственности иноагентов
Госдума во вторник обсудит усиление ответственности иноагентов - РИА Новости, 14.07.2025
Госдума во вторник обсудит усиление ответственности иноагентов
Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T17:50:00+03:00
2025-07-14T17:50:00+03:00
госдума рф
общество
иноагенты
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.Председатель Госдумы отметил, что по решению Совета ГД законопроект будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании во вторник."Нам важно защитить Россию от вмешательства недружественных стран, действующих через прикормленных иноагентов. Усиливая ответственность для них, мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства. Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за свои действия по всей его строгости", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.Законопроектом предлагается отменить условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений по статье 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) в течение одного года для наступления уголовной ответственности, заменив его однократным нарушением КоАП РФ.
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госдума рф, общество, иноагенты, россия, вячеслав володин
Госдума РФ, Общество, иноагенты, Россия, Вячеслав Володин
Госдума во вторник обсудит усиление ответственности иноагентов

ГД во вторник обсудит в I чтении проект об усилении ответственности иноагентов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник рассмотрит в первом чтении законопроект об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы отметил, что по решению Совета ГД законопроект будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании во вторник.
"Нам важно защитить Россию от вмешательства недружественных стран, действующих через прикормленных иноагентов. Усиливая ответственность для них, мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства. Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за свои действия по всей его строгости", – сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.
Законопроектом предлагается отменить условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений по статье 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) в течение одного года для наступления уголовной ответственности, заменив его однократным нарушением КоАП РФ.
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Госдума РФОбществоиноагентыРоссияВячеслав Володин
 
 
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