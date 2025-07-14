https://ria.ru/20250714/ingushetiya-2029113684.html

Власти Ингушетии одобрили три инвестпроекта на три миллиарда рублей

Власти Ингушетии одобрили три инвестпроекта на три миллиарда рублей - РИА Новости, 14.07.2025

Власти Ингушетии одобрили три инвестпроекта на три миллиарда рублей

Власти Ингушетии одобрили реализацию трех инвестиционных проектов на общую сумму свыше трех миллиардов рублей, это строительство двух гостиниц и рыбного... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T20:54:00+03:00

2025-07-14T20:54:00+03:00

2025-07-14T20:54:00+03:00

республика ингушетия

махмуд-али калиматов

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НАЛЬЧИК, 14 июл - РИА Новости. Власти Ингушетии одобрили реализацию трех инвестиционных проектов на общую сумму свыше трех миллиардов рублей, это строительство двух гостиниц и рыбного хозяйства, сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов. Представленный на инвестиционном совете проект строительства современного девятиэтажного гостиничного комплекса в Магасе предполагает объем инвестиций в размере более двух миллиардов рублей. "Планируемый срок завершения - 2028 год. Гостиница категории "пять звезд" на 200 номеров предложит конференц-зал, ресторан на 140 мест, СПА-центр и парковку на 60 машино-мест", - написал Калиматов в Telegram-канале. Второй проект – это строительство четырехзвездочного гостиничного комплекса с бизнес-центром и выставочным центром в Назрани. Инвестиции в него составляют около одного миллиарда рублей, срок реализации – 2030 год. "Этот объект станет первым масштабным деловым центром в республике, ориентированным на специалистов, работающих удаленно", - заметил глава Ингушетии. По его словам, сейчас в регионе функционирует всего 11 гостиниц, которые всегда заполнены, что говорит о высоком спросе на качественный сервис. Третий проект - строительство товарно-форелевого хозяйства с объемом инвестиций в 108 миллионов рублей и сроком реализации до 2032 года. Оно разместится в сельских поселениях Гамурзиево и Армхи. "В условиях растущего спроса на рыбу и курса на импортозамещение искусственное воспроизводство рыбы становится стратегически важным направлением для внутреннего рынка", - подчеркнул Калиматов. Он также рекомендовал инвесторам рассмотреть возможность строительства детских развлекательных центров, которых катастрофически не хватает в регионе, особенно с учетом высокого уровня рождаемости. "Инвестиции - это не только новые предприятия, но и рабочие места, развитие инфраструктуры и, в конечном счете, повышение качества жизни жителей. И наша задача - создавать условия, при которых бизнесу будет выгодно и удобно работать в Ингушетии", -заявил глава региона.

https://ria.ru/20250530/kalimatov-2020038708.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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махмуд-али калиматов