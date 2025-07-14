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В двух районах Якутии река Индигирка вышла из берегов - РИА Новости, 14.07.2025
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17:11 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/indigirka-2029067381.html
В двух районах Якутии река Индигирка вышла из берегов
В двух районах Якутии река Индигирка вышла из берегов - РИА Новости, 14.07.2025
В двух районах Якутии река Индигирка вышла из берегов
Река Индигирка после обильных осадков вышла из берегов в Момском и Оймяконском районах Якутии, введен режим повышенной готовности, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T17:11:00+03:00
2025-07-14T17:11:00+03:00
момский район
оймякон
происшествия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Река Индигирка после обильных осадков вышла из берегов в Момском и Оймяконском районах Якутии, введен режим повышенной готовности, сообщила пресс-служба министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики. "В Момском и Оймяконском районах Якутии продолжается летний паводок, вызванный обильными осадками", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Министерство по делам гражданской обороны отметило, что у села Хонуу в Момском районе уровень воды в Индигирке достиг 602 сантиметров при критическом значении в 600 сантиметров. Значительный подъем воды также наблюдается в селе Оймякон Оймяконского района, добавило министерство. "В Момском районе введен режим "Повышенная готовность" для населенных пунктов Хонуу, Кулун-Елбут, Соболох, Буор-Сасы. Пока подтоплений домов нет. В Оймяконском районе подтоплена одна дворовая территория в селе Орто-Балаган... Также размыто дорожное полотно на участке республиканской трассы "Оймякон" протяженностью около одного километра. В населенных пунктах Сордоннох, Томтор и Оймякон организованы гидропосты для круглосуточного наблюдения", - объявило министерство по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. Министерство посоветовало жителям следить за официальными сообщениями, избегать выхода к реке и малым водотокам, а также быть готовыми к возможной эвакуации.
https://ria.ru/20250714/chita-2028924307.html
момский район
оймякон
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момский район, оймякон, происшествия, республика саха (якутия)
Момский район, Оймякон, Происшествия, Республика Саха (Якутия)
В двух районах Якутии река Индигирка вышла из берегов

В Момском и Оймяконском районах река Индигирка вышла из берегов из-за дождей

© Кадр видео из соцсетейРека Индигирка после обильных осадков вышла из берегов в Якутии
Река Индигирка после обильных осадков вышла из берегов в Якутии - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Кадр видео из соцсетей
Река Индигирка после обильных осадков вышла из берегов в Якутии
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ЯКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Река Индигирка после обильных осадков вышла из берегов в Момском и Оймяконском районах Якутии, введен режим повышенной готовности, сообщила пресс-служба министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики.
«
"В Момском и Оймяконском районах Якутии продолжается летний паводок, вызванный обильными осадками", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства.
Министерство по делам гражданской обороны отметило, что у села Хонуу в Момском районе уровень воды в Индигирке достиг 602 сантиметров при критическом значении в 600 сантиметров. Значительный подъем воды также наблюдается в селе Оймякон Оймяконского района, добавило министерство.
"В Момском районе введен режим "Повышенная готовность" для населенных пунктов Хонуу, Кулун-Елбут, Соболох, Буор-Сасы. Пока подтоплений домов нет. В Оймяконском районе подтоплена одна дворовая территория в селе Орто-Балаган... Также размыто дорожное полотно на участке республиканской трассы "Оймякон" протяженностью около одного километра. В населенных пунктах Сордоннох, Томтор и Оймякон организованы гидропосты для круглосуточного наблюдения", - объявило министерство по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.
Министерство посоветовало жителям следить за официальными сообщениями, избегать выхода к реке и малым водотокам, а также быть готовыми к возможной эвакуации.
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Момский районОймяконПроисшествияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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