https://ria.ru/20250714/indigirka-2029067381.html
В двух районах Якутии река Индигирка вышла из берегов
В двух районах Якутии река Индигирка вышла из берегов - РИА Новости, 14.07.2025
В двух районах Якутии река Индигирка вышла из берегов
Река Индигирка после обильных осадков вышла из берегов в Момском и Оймяконском районах Якутии, введен режим повышенной готовности, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T17:11:00+03:00
2025-07-14T17:11:00+03:00
2025-07-14T17:11:00+03:00
момский район
оймякон
происшествия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Река Индигирка после обильных осадков вышла из берегов в Момском и Оймяконском районах Якутии, введен режим повышенной готовности, сообщила пресс-служба министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики. "В Момском и Оймяконском районах Якутии продолжается летний паводок, вызванный обильными осадками", - говорится в сообщении в Telegram-канале министерства. Министерство по делам гражданской обороны отметило, что у села Хонуу в Момском районе уровень воды в Индигирке достиг 602 сантиметров при критическом значении в 600 сантиметров. Значительный подъем воды также наблюдается в селе Оймякон Оймяконского района, добавило министерство. "В Момском районе введен режим "Повышенная готовность" для населенных пунктов Хонуу, Кулун-Елбут, Соболох, Буор-Сасы. Пока подтоплений домов нет. В Оймяконском районе подтоплена одна дворовая территория в селе Орто-Балаган... Также размыто дорожное полотно на участке республиканской трассы "Оймякон" протяженностью около одного километра. В населенных пунктах Сордоннох, Томтор и Оймякон организованы гидропосты для круглосуточного наблюдения", - объявило министерство по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения. Министерство посоветовало жителям следить за официальными сообщениями, избегать выхода к реке и малым водотокам, а также быть готовыми к возможной эвакуации.
https://ria.ru/20250714/chita-2028924307.html
момский район
оймякон
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
момский район, оймякон, происшествия, республика саха (якутия)
Момский район, Оймякон, Происшествия, Республика Саха (Якутия)
В двух районах Якутии река Индигирка вышла из берегов
В Момском и Оймяконском районах река Индигирка вышла из берегов из-за дождей
ЯКУТСК, 14 июл - РИА Новости. Река Индигирка после обильных осадков вышла из берегов в Момском и Оймяконском районах Якутии, введен режим повышенной готовности, сообщила пресс-служба министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики.
«
"В Момском и Оймяконском районах Якутии продолжается летний паводок, вызванный обильными осадками", - говорится в сообщении в Telegram-канале
министерства.
Министерство по делам гражданской обороны отметило, что у села Хонуу в Момском районе
уровень воды в Индигирке достиг 602 сантиметров при критическом значении в 600 сантиметров. Значительный подъем воды также наблюдается в селе Оймякон
Оймяконского района, добавило министерство.
"В Момском районе введен режим "Повышенная готовность" для населенных пунктов Хонуу, Кулун-Елбут, Соболох, Буор-Сасы. Пока подтоплений домов нет. В Оймяконском районе подтоплена одна дворовая территория в селе Орто-Балаган... Также размыто дорожное полотно на участке республиканской трассы "Оймякон" протяженностью около одного километра. В населенных пунктах Сордоннох, Томтор и Оймякон организованы гидропосты для круглосуточного наблюдения", - объявило министерство по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения.
Министерство посоветовало жителям следить за официальными сообщениями, избегать выхода к реке и малым водотокам, а также быть готовыми к возможной эвакуации.