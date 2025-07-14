Хорватия выразила готовность стать лидером НАТО по производству FPV-дронов
Анушич: Хорватия готова стать лидером НАТО и ЕС по производству FPV-дронов
Флаги ЕС и Хорватии. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 14 июл – РИА Новости. Хорватия готова взять на себя ведущую роль в НАТО и ЕС по производству малых FPV-дронов, заявил вице-премьер и министр обороны республики Иван Анушич.
Сабор (парламент) Хорватии в понедельник начал рассмотрение в первом чтении изменений и дополнений в законы "Об обороне", "О военной службе", долгосрочного плана развития ВС Хорватии и проекта стратегии обороны республики.
"Средства, которые мы выделяем на киберзащиту, электронную борьбу и защиту, БПЛА и новые технологии, которые в данный момент становятся первостепенными на войне, что видно по опыту конфликта на Украине и, к сожалению, большой трагедии, которая там происходит, дают пример и урок всем армиям мира для подготовки своих вооруженных сил, чтобы они были эффективными в новых обстоятельствах. Мы очень много работаем над этим, я сказал, что мы как Хорватия, готовы взять на себя ведущую роль по производству малых FPV-дронов внутри НАТО и ЕС", - сказал глава МО депутатам, трансляция велась на сайте Сабора.
Министр обороны Хорватии в понедельник сообщил, что, согласно дополнениям в законы, служба в армии по призыву – основная военная подготовка - в Хорватии будет продолжаться по два месяца для 4 тысяч срочников в возрасте от 18 лет в год.
В начале июня министр обороны Хорватии отчитался об увеличении в 2024 году военного бюджета на 22,2% относительно 2023 года и планах по его повышению на 18,2% в 2025 году.
Премьер Хорватии Андрей Пленкович поддержал увеличение оборонного бюджета стран НАТО до 5% ВВП к 2032 году и высказал ожидание, что экономика его страны позволит уже к 2030 году выйти на показатель в 3% бюджетных отчислений на военные нужды. Глава правительства Хорватии в июне напомнил, что Загреб уже достиг показателя в 2% отчислений на оборону, модернизировал свои вооруженные силы до 30% и с тех пор, как он стал премьером в 2016 году, расходы на оборону выросли более чем на 200%.
По данным минобороны, правительство и вооруженные силы Хорватии работают над приобретением танков Leopard 2A8, самоходных гаубиц Caesar калибра 155 миллиметров и восьми комплексов РСЗО HIMARS, сформирована эскадрилья приобретенных у Франции многоцелевых самолетов Rafale, приобретены 6 БПЛА Bayraktar, поставлены в строй ББМ "Брэдли" и системы ПВО Mistral 3.
Хорватский премьер отметил 27 марта, что планов отправлять военнослужащих Хорватии на Украину никогда не было, но Загреб продолжит оказывать Киеву всестороннюю помощь, и к тому времени выделил 12 пакетов. Ранее он сообщал о выделении официальным Загребом 300 миллионов евро Киеву с начала конфликта.