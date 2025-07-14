https://ria.ru/20250714/horvatija-2029069847.html

В Хорватии сравнили стоимость танка Leopard с пятью детскими садами

В Хорватии сравнили стоимость танка Leopard с пятью детскими садами - РИА Новости, 14.07.2025

В Хорватии сравнили стоимость танка Leopard с пятью детскими садами

Цена одного танка Leopard производства ФРГ равна стоимости строительства и оборудования пяти детских садов в Хорватии, подобное увеличение расходов на оборону... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T17:19:00+03:00

2025-07-14T17:19:00+03:00

2025-07-14T18:06:00+03:00

хорватия

загреб

украина

андрей пленкович

евросоюз

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846322088_0:0:2598:1461_1920x0_80_0_0_2c345a7ccbeae3c60bfba54785cb902d.jpg

БЕЛГРАД, 14 июл – РИА Новости. Цена одного танка Leopard производства ФРГ равна стоимости строительства и оборудования пяти детских садов в Хорватии, подобное увеличение расходов на оборону неразумно и неоправданно, заявила экс-кандидат в президенты, депутат оппозиционной партии "Можем!" Ивана Кекин. Сабор (парламент) Хорватии в понедельник начал рассмотрение в первом чтении изменений и дополнений в законы "Об обороне", "О военной службе", долгосрочного плана развития ВС Хорватии и проекта стратегии обороны республики. "Посмотрите, насколько хорватские граждане меньше живут, на три года короче, чем в среднем по ЕС. У наших граждан нет доверия к госструктурам, и кто бы их винил, этот показатель ежегодно снижается. А мы здесь говорим о стратегии, согласно которой отчисления на оборону необходимо поднять до 5% ВВП. Танки (Leopard – ред.) каждый из которых стоит от 25 до 30 миллионов евро, не летают. Дорогие коллеги, 5% ВВП это 4,6 миллиарда евро, это 12,4% годового бюджета, мы в год выделяем на все пенсии в стране 3,5 миллиарда евро. И каждый третий пенсионер, к вашему стыду, живет под угрозой бедности. Один танк из 50, сколько их захотел министр (Иван) Анушич, стоит как пять детсадов, 230 квартир, 80 аппаратов магнитно-резонансной терапии", - заявила парламентарий, трансляция велась на сайте Сабора. Кекин, по профессии врач-психиатр, напомнила, что 25 миллионов евро стоит обучение и трудоустройство 100 докторов-психиатров для детей и юношества, а за стоимость двух немецких танков можно всех школьников Хорватии на год обеспечить горячими обедами. "Это разумное и оправданное распоряжение ресурсами? Про этот танк вам сами немцы говорят, что его за мгновенье ока пара дронов по тысяче евро – бах, и пропали 25-30 миллионов евро", - подчеркнула депутат. Глава МО Хорватии в понедельник сообщил, что, согласно законопроекту, служба в армии по призыву – основная военная подготовка - в Хорватии будет продолжаться по два месяца в год для 4 тысяч срочников в возрасте от 18 лет. По словам министра, увеличивать обороноспособность и личный состав и подготовку армии сейчас необходимо "больше всего из-за действий РФ на Украине с возможностью дальнейшего распространения нестабильности", гонки вооружений, гибридных и кибернетических угроз и дополнительной нестабильности, "связанной с проверкой трансатлантических отношений, в ситуации, когда США свой фокус переносят на Азиатско-Тихоокеанский регион". Премьер Хорватии Андрей Пленкович поддержал увеличение оборонного бюджета стран НАТО до 5% ВВП к 2032 году и высказал ожидание, что экономика его страны позволит уже к 2030 году выйти на показатель в 3% бюджетных отчислений на военные нужды. Глава правительства Хорватии в июне напомнил, что официальный Загреб уже достиг показателя в 2% отчислений на оборону, модернизировал свои вооруженные силы до 30% и с тех пор, как он стал премьером в 2016 году, расходы на оборону выросли более чем на 200%. По данным минобороны, к настоящему моменту сформирована эскадрилья приобретенных у Франции многоцелевых самолетов Rafale, приобретены шесть БПЛА Bayraktar, поставлены в строй ББМ "Брэдли" и системы ПВО Mistral 3. Правительство и вооруженные силы Хорватии работают над приобретением танков Leopard 2A8, самоходных гаубиц Caesar калибра 155 миллиметров и восьми комплексов РСЗО HIMARS. Хорватский премьер отметил 27 марта, что планов отправлять военнослужащих Хорватии на Украину никогда не было, но Загреб продолжит оказывать Киеву всестороннюю помощь, и к тому времени выделил 12 пакетов. Ранее он сообщал о выделении официальным Загребом 300 миллионов евро Киеву с начала конфликта.

https://ria.ru/20250306/sammit-2003485714.html

https://ria.ru/20250216/khorvatiya-1999692081.html

https://ria.ru/20250129/ukraina-1996204336.html

хорватия

загреб

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хорватия, загреб, украина, андрей пленкович, евросоюз, нато, в мире