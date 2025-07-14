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В Хорватии сравнили стоимость танка Leopard с пятью детскими садами - РИА Новости, 14.07.2025
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17:19 14.07.2025 (обновлено: 18:06 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/horvatija-2029069847.html
В Хорватии сравнили стоимость танка Leopard с пятью детскими садами
В Хорватии сравнили стоимость танка Leopard с пятью детскими садами - РИА Новости, 14.07.2025
В Хорватии сравнили стоимость танка Leopard с пятью детскими садами
Цена одного танка Leopard производства ФРГ равна стоимости строительства и оборудования пяти детских садов в Хорватии, подобное увеличение расходов на оборону... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T17:19:00+03:00
2025-07-14T18:06:00+03:00
хорватия
загреб
украина
андрей пленкович
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БЕЛГРАД, 14 июл – РИА Новости. Цена одного танка Leopard производства ФРГ равна стоимости строительства и оборудования пяти детских садов в Хорватии, подобное увеличение расходов на оборону неразумно и неоправданно, заявила экс-кандидат в президенты, депутат оппозиционной партии "Можем!" Ивана Кекин. Сабор (парламент) Хорватии в понедельник начал рассмотрение в первом чтении изменений и дополнений в законы "Об обороне", "О военной службе", долгосрочного плана развития ВС Хорватии и проекта стратегии обороны республики. "Посмотрите, насколько хорватские граждане меньше живут, на три года короче, чем в среднем по ЕС. У наших граждан нет доверия к госструктурам, и кто бы их винил, этот показатель ежегодно снижается. А мы здесь говорим о стратегии, согласно которой отчисления на оборону необходимо поднять до 5% ВВП. Танки (Leopard – ред.) каждый из которых стоит от 25 до 30 миллионов евро, не летают. Дорогие коллеги, 5% ВВП это 4,6 миллиарда евро, это 12,4% годового бюджета, мы в год выделяем на все пенсии в стране 3,5 миллиарда евро. И каждый третий пенсионер, к вашему стыду, живет под угрозой бедности. Один танк из 50, сколько их захотел министр (Иван) Анушич, стоит как пять детсадов, 230 квартир, 80 аппаратов магнитно-резонансной терапии", - заявила парламентарий, трансляция велась на сайте Сабора. Кекин, по профессии врач-психиатр, напомнила, что 25 миллионов евро стоит обучение и трудоустройство 100 докторов-психиатров для детей и юношества, а за стоимость двух немецких танков можно всех школьников Хорватии на год обеспечить горячими обедами. "Это разумное и оправданное распоряжение ресурсами? Про этот танк вам сами немцы говорят, что его за мгновенье ока пара дронов по тысяче евро – бах, и пропали 25-30 миллионов евро", - подчеркнула депутат. Глава МО Хорватии в понедельник сообщил, что, согласно законопроекту, служба в армии по призыву – основная военная подготовка - в Хорватии будет продолжаться по два месяца в год для 4 тысяч срочников в возрасте от 18 лет. По словам министра, увеличивать обороноспособность и личный состав и подготовку армии сейчас необходимо "больше всего из-за действий РФ на Украине с возможностью дальнейшего распространения нестабильности", гонки вооружений, гибридных и кибернетических угроз и дополнительной нестабильности, "связанной с проверкой трансатлантических отношений, в ситуации, когда США свой фокус переносят на Азиатско-Тихоокеанский регион". Премьер Хорватии Андрей Пленкович поддержал увеличение оборонного бюджета стран НАТО до 5% ВВП к 2032 году и высказал ожидание, что экономика его страны позволит уже к 2030 году выйти на показатель в 3% бюджетных отчислений на военные нужды. Глава правительства Хорватии в июне напомнил, что официальный Загреб уже достиг показателя в 2% отчислений на оборону, модернизировал свои вооруженные силы до 30% и с тех пор, как он стал премьером в 2016 году, расходы на оборону выросли более чем на 200%. По данным минобороны, к настоящему моменту сформирована эскадрилья приобретенных у Франции многоцелевых самолетов Rafale, приобретены шесть БПЛА Bayraktar, поставлены в строй ББМ "Брэдли" и системы ПВО Mistral 3. Правительство и вооруженные силы Хорватии работают над приобретением танков Leopard 2A8, самоходных гаубиц Caesar калибра 155 миллиметров и восьми комплексов РСЗО HIMARS. Хорватский премьер отметил 27 марта, что планов отправлять военнослужащих Хорватии на Украину никогда не было, но Загреб продолжит оказывать Киеву всестороннюю помощь, и к тому времени выделил 12 пакетов. Ранее он сообщал о выделении официальным Загребом 300 миллионов евро Киеву с начала конфликта.
https://ria.ru/20250306/sammit-2003485714.html
https://ria.ru/20250216/khorvatiya-1999692081.html
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хорватия, загреб, украина, андрей пленкович, евросоюз, нато, в мире
Хорватия, Загреб, Украина, Андрей Пленкович, Евросоюз, НАТО, В мире
В Хорватии сравнили стоимость танка Leopard с пятью детскими садами

Кекин: танк Leopard стоит как 5 детских садов в Хорватии, это неразумная трата

© AP Photo / Michael SohnТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Танк Leopard 2. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 14 июл – РИА Новости. Цена одного танка Leopard производства ФРГ равна стоимости строительства и оборудования пяти детских садов в Хорватии, подобное увеличение расходов на оборону неразумно и неоправданно, заявила экс-кандидат в президенты, депутат оппозиционной партии "Можем!" Ивана Кекин.
Сабор (парламент) Хорватии в понедельник начал рассмотрение в первом чтении изменений и дополнений в законы "Об обороне", "О военной службе", долгосрочного плана развития ВС Хорватии и проекта стратегии обороны республики.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
СМИ: премьер Хорватии остался недоволен саммитом по Украине в Лондоне
6 марта, 19:15
"Посмотрите, насколько хорватские граждане меньше живут, на три года короче, чем в среднем по ЕС. У наших граждан нет доверия к госструктурам, и кто бы их винил, этот показатель ежегодно снижается. А мы здесь говорим о стратегии, согласно которой отчисления на оборону необходимо поднять до 5% ВВП. Танки (Leopard – ред.) каждый из которых стоит от 25 до 30 миллионов евро, не летают. Дорогие коллеги, 5% ВВП это 4,6 миллиарда евро, это 12,4% годового бюджета, мы в год выделяем на все пенсии в стране 3,5 миллиарда евро. И каждый третий пенсионер, к вашему стыду, живет под угрозой бедности. Один танк из 50, сколько их захотел министр (Иван) Анушич, стоит как пять детсадов, 230 квартир, 80 аппаратов магнитно-резонансной терапии", - заявила парламентарий, трансляция велась на сайте Сабора.
Кекин, по профессии врач-психиатр, напомнила, что 25 миллионов евро стоит обучение и трудоустройство 100 докторов-психиатров для детей и юношества, а за стоимость двух немецких танков можно всех школьников Хорватии на год обеспечить горячими обедами.
"Это разумное и оправданное распоряжение ресурсами? Про этот танк вам сами немцы говорят, что его за мгновенье ока пара дронов по тысяче евро – бах, и пропали 25-30 миллионов евро", - подчеркнула депутат.
Глава МО Хорватии в понедельник сообщил, что, согласно законопроекту, служба в армии по призыву – основная военная подготовка - в Хорватии будет продолжаться по два месяца в год для 4 тысяч срочников в возрасте от 18 лет. По словам министра, увеличивать обороноспособность и личный состав и подготовку армии сейчас необходимо "больше всего из-за действий РФ на Украине с возможностью дальнейшего распространения нестабильности", гонки вооружений, гибридных и кибернетических угроз и дополнительной нестабильности, "связанной с проверкой трансатлантических отношений, в ситуации, когда США свой фокус переносят на Азиатско-Тихоокеанский регион".
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
Премьер Хорватии настаивает на продолжении накачки Украины оружием
16 февраля, 17:07
Премьер Хорватии Андрей Пленкович поддержал увеличение оборонного бюджета стран НАТО до 5% ВВП к 2032 году и высказал ожидание, что экономика его страны позволит уже к 2030 году выйти на показатель в 3% бюджетных отчислений на военные нужды. Глава правительства Хорватии в июне напомнил, что официальный Загреб уже достиг показателя в 2% отчислений на оборону, модернизировал свои вооруженные силы до 30% и с тех пор, как он стал премьером в 2016 году, расходы на оборону выросли более чем на 200%.
По данным минобороны, к настоящему моменту сформирована эскадрилья приобретенных у Франции многоцелевых самолетов Rafale, приобретены шесть БПЛА Bayraktar, поставлены в строй ББМ "Брэдли" и системы ПВО Mistral 3. Правительство и вооруженные силы Хорватии работают над приобретением танков Leopard 2A8, самоходных гаубиц Caesar калибра 155 миллиметров и восьми комплексов РСЗО HIMARS.
Хорватский премьер отметил 27 марта, что планов отправлять военнослужащих Хорватии на Украину никогда не было, но Загреб продолжит оказывать Киеву всестороннюю помощь, и к тому времени выделил 12 пакетов. Ранее он сообщал о выделении официальным Загребом 300 миллионов евро Киеву с начала конфликта.
Флаг Хорватии - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Украина попросила у Хорватии экономической и военной помощи, заявил премьер
29 января, 20:38
 
ХорватияЗагребУкраинаАндрей ПленковичЕвросоюзНАТОВ мире
 
 
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