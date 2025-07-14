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Хинштейн назвал судебные жалобы Корпорации развития вредительством - РИА Новости, 14.07.2025
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17:08 14.07.2025 (обновлено: 17:16 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/hinshtejn-2029065879.html
Хинштейн назвал судебные жалобы Корпорации развития вредительством
Хинштейн назвал судебные жалобы Корпорации развития вредительством - РИА Новости, 14.07.2025
Хинштейн назвал судебные жалобы Корпорации развития вредительством
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что недопустимо обжалование корпорацией развития принятых решений регионального правительства,... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T17:08:00+03:00
2025-07-14T17:16:00+03:00
курская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
александр хинштейн
общество
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КУРСК, 14 июл – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что недопустимо обжалование корпорацией развития принятых решений регионального правительства, назвав это вредительством. "Недопустима совершенно ситуация с подачей корпораций развития судебных жалоб на принятые ранее решения, где обжалуются действия правительства Курской области", - сказал Хинштейн в ходе совещания регионального правительства. По его словам, АО "Корпорация развития Курской области" подало апелляцию на судебное решение о признании незаконными и необоснованными ряда дополнительных соглашений, которые принимали прежние власти Курской области, связанных с исполнением контракта по строительству оборонительных сооружений. "На сегодняшний день под стражей находится бывший руководитель корпорации и три его заместителя. Ощущение такое, то ничему жизнь не учит. Категорически запрещаю подавать какие-либо апелляционные или иные жалобы, не согласованные с правительством Курской области, конкретно с минимуществом, поскольку минимущество является уполномоченным органом... Это иначе как вредительством я назвать не могу", - уточнил Хинштейн. Ранее генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы корпорации развития Курской области Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В марте в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело заведено по результатам экспертизы качества установленных в приграничье Курской области бетонных пирамид, называемых также "зубами дракона", заказчиком работ по их установке выступала корпорация развития Курской области, уже фигурировавшая в других делах. Позже МВД РФ возбудило дело о мошенничестве на 156 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для линий заграждения в Курской области. Строительно-техническая экспертиза установила, что корпорация развития Курской области и другие коммерческие организации осуществили поставку треугольных конструкций ненадлежащего качества. Прочность бетона была в два раза меньше заявленных требований.
https://ria.ru/20250619/khinshteyn-2023840030.html
https://ria.ru/20250710/moskva-2028302986.html
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курская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), александр хинштейн, общество
Курская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Александр Хинштейн, Общество
Хинштейн назвал судебные жалобы Корпорации развития вредительством

Хинштейн назвал обжалование решений властей Корпорацией развития вредительством

© РИА Новости / Анар МовсумовАлександр Хинштейн
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Александр Хинштейн. Архивное фото
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КУРСК, 14 июл – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что недопустимо обжалование корпорацией развития принятых решений регионального правительства, назвав это вредительством.
"Недопустима совершенно ситуация с подачей корпораций развития судебных жалоб на принятые ранее решения, где обжалуются действия правительства Курской области", - сказал Хинштейн в ходе совещания регионального правительства.
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По его словам, АО "Корпорация развития Курской области" подало апелляцию на судебное решение о признании незаконными и необоснованными ряда дополнительных соглашений, которые принимали прежние власти Курской области, связанных с исполнением контракта по строительству оборонительных сооружений.
"На сегодняшний день под стражей находится бывший руководитель корпорации и три его заместителя. Ощущение такое, то ничему жизнь не учит. Категорически запрещаю подавать какие-либо апелляционные или иные жалобы, не согласованные с правительством Курской области, конкретно с минимуществом, поскольку минимущество является уполномоченным органом... Это иначе как вредительством я назвать не могу", - уточнил Хинштейн.
Ранее генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы корпорации развития Курской области Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В марте в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело заведено по результатам экспертизы качества установленных в приграничье Курской области бетонных пирамид, называемых также "зубами дракона", заказчиком работ по их установке выступала корпорация развития Курской области, уже фигурировавшая в других делах. Позже МВД РФ возбудило дело о мошенничестве на 156 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для линий заграждения в Курской области. Строительно-техническая экспертиза установила, что корпорация развития Курской области и другие коммерческие организации осуществили поставку треугольных конструкций ненадлежащего качества. Прочность бетона была в два раза меньше заявленных требований.
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