https://ria.ru/20250714/hinshtejn-2029065879.html

Хинштейн назвал судебные жалобы Корпорации развития вредительством

Хинштейн назвал судебные жалобы Корпорации развития вредительством - РИА Новости, 14.07.2025

Хинштейн назвал судебные жалобы Корпорации развития вредительством

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что недопустимо обжалование корпорацией развития принятых решений регионального правительства,... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T17:08:00+03:00

2025-07-14T17:08:00+03:00

2025-07-14T17:16:00+03:00

курская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

александр хинштейн

общество

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КУРСК, 14 июл – РИА Новости. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что недопустимо обжалование корпорацией развития принятых решений регионального правительства, назвав это вредительством. "Недопустима совершенно ситуация с подачей корпораций развития судебных жалоб на принятые ранее решения, где обжалуются действия правительства Курской области", - сказал Хинштейн в ходе совещания регионального правительства. По его словам, АО "Корпорация развития Курской области" подало апелляцию на судебное решение о признании незаконными и необоснованными ряда дополнительных соглашений, которые принимали прежние власти Курской области, связанных с исполнением контракта по строительству оборонительных сооружений. "На сегодняшний день под стражей находится бывший руководитель корпорации и три его заместителя. Ощущение такое, то ничему жизнь не учит. Категорически запрещаю подавать какие-либо апелляционные или иные жалобы, не согласованные с правительством Курской области, конкретно с минимуществом, поскольку минимущество является уполномоченным органом... Это иначе как вредительством я назвать не могу", - уточнил Хинштейн. Ранее генеральная прокуратура РФ через суд потребовала взыскать с экс-главы корпорации развития Курской области Владимира Лукина, его заместителей, а также ряда коммерсантов более 3,2 миллиарда рублей, которые были присвоены на контрактах по возведению оборонных сооружений в регионе, следует из исковых материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости. В марте в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело заведено по результатам экспертизы качества установленных в приграничье Курской области бетонных пирамид, называемых также "зубами дракона", заказчиком работ по их установке выступала корпорация развития Курской области, уже фигурировавшая в других делах. Позже МВД РФ возбудило дело о мошенничестве на 156 миллионов рублей на контрактах по изготовлению бетонных пирамид для линий заграждения в Курской области. Строительно-техническая экспертиза установила, что корпорация развития Курской области и другие коммерческие организации осуществили поставку треугольных конструкций ненадлежащего качества. Прочность бетона была в два раза меньше заявленных требований.

https://ria.ru/20250619/khinshteyn-2023840030.html

https://ria.ru/20250710/moskva-2028302986.html

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курская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), александр хинштейн, общество