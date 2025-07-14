https://ria.ru/20250714/gosuslugi-2029046762.html

На "Госуслугах" запустили продажу билетов на электрички для многодетных

На "Госуслугах" запустили продажу билетов на электрички для многодетных - РИА Новости, 14.07.2025

На "Госуслугах" запустили продажу билетов на электрички для многодетных

Пилотный проект по покупке многодетными семьями льготных электронных билетов на электрички запущен в рамках развития сервиса "жизненные ситуации" на... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T16:09:00+03:00

2025-07-14T16:09:00+03:00

2025-07-14T16:29:00+03:00

общество

санкт-петербург

россия

дмитрий григоренко

ржд

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Пилотный проект по покупке многодетными семьями льготных электронных билетов на электрички запущен в рамках развития сервиса "жизненные ситуации" на "Госуслугах", он начался с Санкт-Петербурга, билеты можно будет купить через специальное приложение, сообщили журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко."В Санкт-Петербурге стартовал пилотный проект по покупке льготных электронных билетов на поезда пригородного сообщения в рамках развития сервиса "жизненная ситуация" для многодетных семей на портале госуслуг. Для реализации проекта разработано специальное приложение, через которое его участники могут купить льготные билеты", - говорится в сообщении.Отмечается, что это позволяет избежать необходимости стоять в очереди в кассу и лично предъявлять удостоверение многодетной семьи. Для посадки в железнодорожный транспорт нужно показать контролеру электронный билет с экрана смартфона.В РЖД уточнили, что купить билет можно будет в приложении "ПроТранспорт+". Чтобы воспользоваться новым сервисом, нужно подтвердить право на льготу на портале "Госуслуги", указать СНИЛС и дату рождения в личном кабинете в приложении "ПроТранспорт+". Далее, при покупке билета выбрать категорию "Члены многодетных семей", оплатить и приложить полученный электронный билет к турникету. В компании отметили, что на первом этапе новая схема цифрового оформления проезда проходит тестирование фокус-группой."Функции этого сервиса будут расширены по результатам пилотного проекта, который проходит сейчас в Санкт-Петербурге. К возможности оформления статуса и электронного удостоверения многодетной семьи запланировано добавить покупку льготных электронных билетов во всех регионах страны", - сказал Григоренко, его слова приводятся в сообщении аппарата.Там добавили, что в рамках расширения также рассматривается возможность включения авиатранспорта в программу по покупке льготных электронных билетов. Пилотный проект продлится до октября текущего года. По его результатам будет рассмотрен вопрос о возможности реализации данного проекта на всей территории страны.

https://ria.ru/20250714/chislo-2029020444.html

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общество, санкт-петербург, россия, дмитрий григоренко, ржд