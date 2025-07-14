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В Госдуме прокомментировали поставки Украине ЗРК Patriot - РИА Новости, 14.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:13 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/gosduma-2029030391.html
В Госдуме прокомментировали поставки Украине ЗРК Patriot
В Госдуме прокомментировали поставки Украине ЗРК Patriot - РИА Новости, 14.07.2025
В Госдуме прокомментировали поставки Украине ЗРК Patriot
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости назвал политическим маркетингом поставку Украине... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T15:13:00+03:00
2025-07-14T15:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дмитрий белик
дональд трамп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости назвал политическим маркетингом поставку Украине американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США направят Украине комплексы Patriot, а также "различные единицы" военного оборудования, за которое украинцы полностью заплатят. "Трамп демонстрирует политический маркетинг: сначала оружия не будет, а затем его уже можно купить, но дороже. Зеленский получит то, что хочет, и США заработают. Ничего личного, просто бизнес. Помогут ли несколько комплексов Patriot Украине? Да, без сомнения какое-то время они будут прикрывать объекты, пока их не накроют наши ракеты", - сказал Белик. По его словам, пока одни на Украине в связи поставками американских ЗРК "будут скакать от счастья", другие будут считать барыши. "Все довольны, кроме украинских солдат, которым предстоит продолжение боев, а значит, и неминуемая гибель", - сказал депутат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250710/ssha-2028382097.html
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украина, россия, сша, дмитрий белик, дональд трамп, сергей лавров, госдума рф, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Дмитрий Белик, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Госдума РФ, НАТО
В Госдуме прокомментировали поставки Украине ЗРК Patriot

Депутат Белик назвал поставки Украине ЗРК Patriot политическим маркетингом

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости назвал политическим маркетингом поставку Украине американских зенитных ракетных комплексов Patriot.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США направят Украине комплексы Patriot, а также "различные единицы" военного оборудования, за которое украинцы полностью заплатят.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Рубио раскрыл возможные пути передачи Киеву ПВО Patriot
10 июля, 15:41
"Трамп демонстрирует политический маркетинг: сначала оружия не будет, а затем его уже можно купить, но дороже. Зеленский получит то, что хочет, и США заработают. Ничего личного, просто бизнес. Помогут ли несколько комплексов Patriot Украине? Да, без сомнения какое-то время они будут прикрывать объекты, пока их не накроют наши ракеты", - сказал Белик.
По его словам, пока одни на Украине в связи поставками американских ЗРК "будут скакать от счастья", другие будут считать барыши.
"Все довольны, кроме украинских солдат, которым предстоит продолжение боев, а значит, и неминуемая гибель", - сказал депутат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАДмитрий БеликДональд ТрампСергей ЛавровГосдума РФНАТО
 
 
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