https://ria.ru/20250714/gosduma-2029030391.html

В Госдуме прокомментировали поставки Украине ЗРК Patriot

В Госдуме прокомментировали поставки Украине ЗРК Patriot - РИА Новости, 14.07.2025

В Госдуме прокомментировали поставки Украине ЗРК Patriot

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости назвал политическим маркетингом поставку Украине... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T15:13:00+03:00

2025-07-14T15:13:00+03:00

2025-07-14T15:13:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в беседе с РИА Новости назвал политическим маркетингом поставку Украине американских зенитных ракетных комплексов Patriot. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США направят Украине комплексы Patriot, а также "различные единицы" военного оборудования, за которое украинцы полностью заплатят. "Трамп демонстрирует политический маркетинг: сначала оружия не будет, а затем его уже можно купить, но дороже. Зеленский получит то, что хочет, и США заработают. Ничего личного, просто бизнес. Помогут ли несколько комплексов Patriot Украине? Да, без сомнения какое-то время они будут прикрывать объекты, пока их не накроют наши ракеты", - сказал Белик. По его словам, пока одни на Украине в связи поставками американских ЗРК "будут скакать от счастья", другие будут считать барыши. "Все довольны, кроме украинских солдат, которым предстоит продолжение боев, а значит, и неминуемая гибель", - сказал депутат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250710/ssha-2028382097.html

https://ria.ru/20250626/ssha-2025670044.html

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