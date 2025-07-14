https://ria.ru/20250714/gorlovka-2029116363.html
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 14.07.2025
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T21:36:00+03:00
2025-07-14T21:36:00+03:00
2025-07-14T21:36:00+03:00
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ДОНЕЦК, 14 июл - РИА Новости. Два мирных жителя получили ранения в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинских войск на Горловку в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА украинских террористов сегодня вечером около Кировских прудов ранения получили два мирных жителя Горловки", - написал мэр в Telegram-канале. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, ВСУ в 20.30 сбросили взрывоопасный предмет с дрона на Калининский район Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250709/gorlovka-2028102697.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Стирол
При обстреле Горловки пострадали два мирных жителя
Мэр Приходько: два мирных жителя пострадали при сбросе бомбы с дрона на Горловку