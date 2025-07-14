https://ria.ru/20250714/golikova-2029023254.html

Мальчиков в 2024 году родилось в России больше, чем девочек

Мальчиков в 2024 году родилось в России больше, чем девочек - РИА Новости, 14.07.2025

Мальчиков в 2024 году родилось в России больше, чем девочек

Мальчиков в 2024 году в России родилось больше, чем девочек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T14:51:00+03:00

2025-07-14T14:51:00+03:00

2025-07-14T15:06:00+03:00

россия

татьяна голикова

владимир путин

михаил мурашко

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/13/1839722054_374:530:3072:2048_1920x0_80_0_0_46b1d30ad9759d9c1ccf3d7f6f1fb33d.jpg

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мальчиков в 2024 году в России родилось больше, чем девочек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Президент России Владимир Путин в понедельник проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, в котором принимают участие Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков. "У нас мальчиков, кстати говоря, в 2024 году родилось чуть больше. У нас, по-моему 51,5% мальчиков родилось за 2024 год. Раньше было наоборот", - доложила Голикова Путину во время совещания.

https://ria.ru/20250624/rossiya-2025159540.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, татьяна голикова, владимир путин, михаил мурашко, общество