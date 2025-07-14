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Мальчиков в 2024 году родилось в России больше, чем девочек - РИА Новости, 14.07.2025
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14:51 14.07.2025 (обновлено: 15:06 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/golikova-2029023254.html
Мальчиков в 2024 году родилось в России больше, чем девочек
Мальчиков в 2024 году родилось в России больше, чем девочек - РИА Новости, 14.07.2025
Мальчиков в 2024 году родилось в России больше, чем девочек
Мальчиков в 2024 году в России родилось больше, чем девочек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:51:00+03:00
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россия
татьяна голикова
владимир путин
михаил мурашко
общество
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мальчиков в 2024 году в России родилось больше, чем девочек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Президент России Владимир Путин в понедельник проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, в котором принимают участие Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков. "У нас мальчиков, кстати говоря, в 2024 году родилось чуть больше. У нас, по-моему 51,5% мальчиков родилось за 2024 год. Раньше было наоборот", - доложила Голикова Путину во время совещания.
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россия, татьяна голикова, владимир путин, михаил мурашко, общество
Россия, Татьяна Голикова, Владимир Путин, Михаил Мурашко, Общество
Мальчиков в 2024 году родилось в России больше, чем девочек

Голикова: в 2024 году в России родилось больше мальчиков, чем девочек

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкМедицинский работник и новорожденный ребенок
Медицинский работник и новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© РИА Новости / Антон Вергун
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Медицинский работник и новорожденный ребенок. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Мальчиков в 2024 году в России родилось больше, чем девочек, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Президент России Владимир Путин в понедельник проводит совещание по социальным вопросам, в том числе здравоохранению и демографии, в котором принимают участие Голикова, министр здравоохранения Михаил Мурашко и глава Минтруда Антон Котяков.
"У нас мальчиков, кстати говоря, в 2024 году родилось чуть больше. У нас, по-моему 51,5% мальчиков родилось за 2024 год. Раньше было наоборот", - доложила Голикова Путину во время совещания.
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