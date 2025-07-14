https://ria.ru/20250714/gimnast-2029050042.html

Депздрав рассказал о состоянии гимнаста, пострадавшего на репетиции в цирке

Депздрав рассказал о состоянии гимнаста, пострадавшего на репетиции в цирке - РИА Новости, 14.07.2025

Депздрав рассказал о состоянии гимнаста, пострадавшего на репетиции в цирке

Гимнасту из Эфиопии, который неудачно приземлился с высоты во время репетиции в Московском цирке, оказали всю необходимую помощь в НИИ имени Склифосовского, он... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T16:21:00+03:00

2025-07-14T16:21:00+03:00

2025-07-14T16:26:00+03:00

эфиопия

москва

происшествия

большой московский государственный цирк

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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Гимнасту из Эфиопии, который неудачно приземлился с высоты во время репетиции в Московском цирке, оказали всю необходимую помощь в НИИ имени Склифосовского, он чувствует себя хорошо, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "Гимнаст после травмы чувствует себя хорошо. Спортсмену оказали всю необходимую помощь", - говорится в сообщении. Ранее в Telegram-канале Большого Московского цирка сообщили, что артист из Эфиопии "неудачно упал с мата и ударился головой о манеж" после приземления с шестиметровой высоты. Депздрав Москвы ранее сообщал, что гимнаст из Эфиопии находится в Склифе, тяжелых травм у него выявлено не было.

эфиопия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

эфиопия, москва, происшествия, большой московский государственный цирк