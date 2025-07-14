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Депздрав рассказал о состоянии гимнаста, пострадавшего на репетиции в цирке - РИА Новости, 14.07.2025
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16:21 14.07.2025 (обновлено: 16:26 14.07.2025)
https://ria.ru/20250714/gimnast-2029050042.html
Депздрав рассказал о состоянии гимнаста, пострадавшего на репетиции в цирке
Депздрав рассказал о состоянии гимнаста, пострадавшего на репетиции в цирке - РИА Новости, 14.07.2025
Депздрав рассказал о состоянии гимнаста, пострадавшего на репетиции в цирке
Гимнасту из Эфиопии, который неудачно приземлился с высоты во время репетиции в Московском цирке, оказали всю необходимую помощь в НИИ имени Склифосовского, он... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T16:21:00+03:00
2025-07-14T16:26:00+03:00
эфиопия
москва
происшествия
большой московский государственный цирк
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Гимнасту из Эфиопии, который неудачно приземлился с высоты во время репетиции в Московском цирке, оказали всю необходимую помощь в НИИ имени Склифосовского, он чувствует себя хорошо, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "Гимнаст после травмы чувствует себя хорошо. Спортсмену оказали всю необходимую помощь", - говорится в сообщении. Ранее в Telegram-канале Большого Московского цирка сообщили, что артист из Эфиопии "неудачно упал с мата и ударился головой о манеж" после приземления с шестиметровой высоты. Депздрав Москвы ранее сообщал, что гимнаст из Эфиопии находится в Склифе, тяжелых травм у него выявлено не было.
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эфиопия, москва, происшествия, большой московский государственный цирк
Эфиопия, Москва, Происшествия, Большой Московский Государственный цирк
Депздрав рассказал о состоянии гимнаста, пострадавшего на репетиции в цирке

Травмированному гимнасту из Эфиопии оказали помощь в НИИ имени Склифосовского

© Московская медицина/TelegramГимнаст из Эфиопии в Институте Склифосовского
Гимнаст из Эфиопии в Институте Склифосовского - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Московская медицина/Telegram
Гимнаст из Эфиопии в Институте Склифосовского
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МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Гимнасту из Эфиопии, который неудачно приземлился с высоты во время репетиции в Московском цирке, оказали всю необходимую помощь в НИИ имени Склифосовского, он чувствует себя хорошо, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
"Гимнаст после травмы чувствует себя хорошо. Спортсмену оказали всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
Ранее в Telegram-канале Большого Московского цирка сообщили, что артист из Эфиопии "неудачно упал с мата и ударился головой о манеж" после приземления с шестиметровой высоты.
Депздрав Москвы ранее сообщал, что гимнаст из Эфиопии находится в Склифе, тяжелых травм у него выявлено не было.
© Telegram / ZАПАШНЫЙМомент падения акробата из Эфиопии в манеже Большого Московского цирка. Кадр видео с камеры наблюдения
Момент падения акробата из Эфиопии в манеже Большого Московского цирка. Кадр видео с камеры наблюдения - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© Telegram / ZАПАШНЫЙ
Момент падения акробата из Эфиопии в манеже Большого Московского цирка. Кадр видео с камеры наблюдения
 
ЭфиопияМоскваПроисшествияБольшой Московский Государственный цирк
 
 
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