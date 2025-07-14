https://ria.ru/20250714/gimnast-2029050042.html
Депздрав рассказал о состоянии гимнаста, пострадавшего на репетиции в цирке
Депздрав рассказал о состоянии гимнаста, пострадавшего на репетиции в цирке - РИА Новости, 14.07.2025
Депздрав рассказал о состоянии гимнаста, пострадавшего на репетиции в цирке
Гимнасту из Эфиопии, который неудачно приземлился с высоты во время репетиции в Московском цирке, оказали всю необходимую помощь в НИИ имени Склифосовского, он... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T16:21:00+03:00
2025-07-14T16:21:00+03:00
2025-07-14T16:26:00+03:00
эфиопия
москва
происшествия
большой московский государственный цирк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029050522_0:238:939:766_1920x0_80_0_0_29ff9bf39fe27faa7989651e40f11244.jpg
МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Гимнасту из Эфиопии, который неудачно приземлился с высоты во время репетиции в Московском цирке, оказали всю необходимую помощь в НИИ имени Склифосовского, он чувствует себя хорошо, сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения. "Гимнаст после травмы чувствует себя хорошо. Спортсмену оказали всю необходимую помощь", - говорится в сообщении. Ранее в Telegram-канале Большого Московского цирка сообщили, что артист из Эфиопии "неудачно упал с мата и ударился головой о манеж" после приземления с шестиметровой высоты. Депздрав Москвы ранее сообщал, что гимнаст из Эфиопии находится в Склифе, тяжелых травм у него выявлено не было.
эфиопия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029050522_0:131:940:835_1920x0_80_0_0_f173497ccb7872955a045533059b52b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эфиопия, москва, происшествия, большой московский государственный цирк
Эфиопия, Москва, Происшествия, Большой Московский Государственный цирк
Депздрав рассказал о состоянии гимнаста, пострадавшего на репетиции в цирке
Травмированному гимнасту из Эфиопии оказали помощь в НИИ имени Склифосовского