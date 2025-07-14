https://ria.ru/20250714/germanija-2029097066.html

Источник: ФРГ и Британия согласуют производство дальнобойного оружия

Источник: ФРГ и Британия согласуют производство дальнобойного оружия - РИА Новости, 14.07.2025

Источник: ФРГ и Британия согласуют производство дальнобойного оружия

Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер в рамках подписания в четверг в Лондоне договора о дружбе между Соединенным Королевством и... РИА Новости, 14.07.2025

2025-07-14T18:45:00+03:00

2025-07-14T18:45:00+03:00

2025-07-14T18:45:00+03:00

германия

россия

украина

фридрих мерц

кир стармер

сергей лавров

нато

вооруженные силы украины

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БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер в рамках подписания в четверг в Лондоне договора о дружбе между Соединенным Королевством и ФРГ согласуют совместное производство дальнобойного оружия для "сдерживания России", сообщил журналистам источник в немецком правительстве. Ранее Мерц указал, что немецкое руководство поддержит Украину в разработке собственных дальнобойных систем на фоне снятия ограничений на удары по территории России, согласованных, по его словам, с США, Великобританией и Францией. Позже канцлер сказал, что решение было принято еще несколько месяцев назад. Владимир Зеленский после визита в ФРГ уведомил в интервью телеканалу RTL, что Киев и Берлин работают над вопросом поставок Taurus, но отказался раскрыть детали. "Договор (о дружбе - ред.) также связан с соглашением, которое министры обороны (Германии Борис Писториус и Великобритании Джон Хили) заключили еще в декабре прошлого года в рамках так называемого соглашения "Equality House". Оно охватывает целый ряд важных и конкретных договоренностей в сфере политики безопасности и оборонной промышленности. В качестве примера я назову совместную разработку так называемых long-range fires, то есть конвенциональных дистанционных вооружений, которые, по нашему мнению, играют важную роль в сдерживании России", - рассказал источник. Источник объяснил, что речь идет о вооружениях с дальностью свыше 2 тысяч километров. "Это инициатива, которая, кстати, открыта и для других стран, в особенности для Франции", - уточнил источник. Также, по словам источника, в договор, который Мерц и Стармер подпишут в Лондоне в четверг, "включены" соглашения о сотрудничестве "на восточном фланге НАТО". "Все это будет обсуждено и согласовано в Лондоне на встрече глав государств", - добавил источник. Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями международных информагентств на ПМЭФ в июне объявлял, что применение ракет Taurus нанесет ущерб отношениям РФ и Германии, но влияния на ход боевых действий не окажет. Посол России в Германии Сергей Нечаев ранее уведомлял, что РФ будет внимательно наблюдать за конкретными действиями немецкого руководства по вопросу передачи Украине ракет Taurus и обучения ВСУ обращению с ними. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

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https://ria.ru/20250611/volodin-2022176017.html

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022279016.html

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германия, россия, украина, фридрих мерц, кир стармер, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, в мире