В Германии оценили готовность США предоставить Украине системы Patriot
Правительство ФРГ: США готовы предоставить Украине системы Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Очень позитивные сигналы поступают из Вашингтона в связи с готовностью предоставить Украине системы Patriot, организационные условия реализации этого намерения обсуждаются, заявили официальные представители кабмина ФРГ.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты направят Украине комплексы Patriot. По словам Трампа, США отправят Украине "различные единицы" военного оборудования, за которое украинцы полностью заплатят.
"Мы ждем, как стороны договорятся дальше. Текущие сигналы очень позитивны", - сказал представитель минобороны Германии в кабинете министров страны Митко Мюллер на брифинге в понедельник. Он добавил, что заявление по этому поводу ожидается в понедельник вечером.
По словам официального представителя кабмина ФРГ Штефана Корнелиуса, есть готовность со стороны американского президента предоставить Украине системы Patriot.
"В настоящее время ведется обсуждение об организационных условиях реализации, то есть о том, сколько будет этих систем, кто возьмет их на себя, как они будут финансироваться", - уточнил Корнелиус.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Financial Times заявил, что в понедельник он встретится с главой Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне. Во время встречи будет обсуждаться вопрос "дорожной карты" по обеспечению безопасности Европы Штатами. По словам Писториуса, министры также обсудят продажу США Германии двух систем Patriot, предназначенных для Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.