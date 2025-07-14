Рейтинг@Mail.ru
В Германии оценили готовность США предоставить Украине системы Patriot - РИА Новости, 14.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 14.07.2025
https://ria.ru/20250714/germanija-2029019267.html
В Германии оценили готовность США предоставить Украине системы Patriot
В Германии оценили готовность США предоставить Украине системы Patriot - РИА Новости, 14.07.2025
В Германии оценили готовность США предоставить Украине системы Patriot
Очень позитивные сигналы поступают из Вашингтона в связи с готовностью предоставить Украине системы Patriot, организационные условия реализации этого намерения... РИА Новости, 14.07.2025
2025-07-14T14:36:00+03:00
2025-07-14T14:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
германия
сша
дональд трамп
борис писториус
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/32/1559193276_0:37:709:436_1920x0_80_0_0_5eb068b7c120db3885a97d73cba1c5ce.jpg
БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Очень позитивные сигналы поступают из Вашингтона в связи с готовностью предоставить Украине системы Patriot, организационные условия реализации этого намерения обсуждаются, заявили официальные представители кабмина ФРГ. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты направят Украине комплексы Patriot. По словам Трампа, США отправят Украине "различные единицы" военного оборудования, за которое украинцы полностью заплатят. "Мы ждем, как стороны договорятся дальше. Текущие сигналы очень позитивны", - сказал представитель минобороны Германии в кабинете министров страны Митко Мюллер на брифинге в понедельник. Он добавил, что заявление по этому поводу ожидается в понедельник вечером. По словам официального представителя кабмина ФРГ Штефана Корнелиуса, есть готовность со стороны американского президента предоставить Украине системы Patriot. "В настоящее время ведется обсуждение об организационных условиях реализации, то есть о том, сколько будет этих систем, кто возьмет их на себя, как они будут финансироваться", - уточнил Корнелиус. Ранее министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Financial Times заявил, что в понедельник он встретится с главой Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне. Во время встречи будет обсуждаться вопрос "дорожной карты" по обеспечению безопасности Европы Штатами. По словам Писториуса, министры также обсудят продажу США Германии двух систем Patriot, предназначенных для Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250709/tramp-2028074740.html
https://ria.ru/20250714/tramp-2028922603.html
украина
германия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/32/1559193276_55:0:654:449_1920x0_80_0_0_7952973f06ddc33384c7b404cb1cf1ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, германия, сша, дональд трамп, борис писториус, пит хегсет, министерство обороны сша, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, США, Дональд Трамп, Борис Писториус, Пит Хегсет, Министерство обороны США, НАТО
В Германии оценили готовность США предоставить Украине системы Patriot

Правительство ФРГ: США готовы предоставить Украине системы Patriot

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕРЛИН, 14 июл - РИА Новости. Очень позитивные сигналы поступают из Вашингтона в связи с готовностью предоставить Украине системы Patriot, организационные условия реализации этого намерения обсуждаются, заявили официальные представители кабмина ФРГ.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты направят Украине комплексы Patriot. По словам Трампа, США отправят Украине "различные единицы" военного оборудования, за которое украинцы полностью заплатят.
Пуск ракеты PAC-3 MSE из ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
WSJ: США могут отправить Украине дополнительную систему Patriot
9 июля, 09:28
"Мы ждем, как стороны договорятся дальше. Текущие сигналы очень позитивны", - сказал представитель минобороны Германии в кабинете министров страны Митко Мюллер на брифинге в понедельник. Он добавил, что заявление по этому поводу ожидается в понедельник вечером.
По словам официального представителя кабмина ФРГ Штефана Корнелиуса, есть готовность со стороны американского президента предоставить Украине системы Patriot.
"В настоящее время ведется обсуждение об организационных условиях реализации, то есть о том, сколько будет этих систем, кто возьмет их на себя, как они будут финансироваться", - уточнил Корнелиус.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус в интервью газете Financial Times заявил, что в понедельник он встретится с главой Пентагона Питом Хегсетом в Вашингтоне. Во время встречи будет обсуждаться вопрос "дорожной карты" по обеспечению безопасности Европы Штатами. По словам Писториуса, министры также обсудят продажу США Германии двух систем Patriot, предназначенных для Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп общается с журналистами возвращаясь в Вашингтон из Нью-Джерси. 14 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Трамп заявил о планах США отправить Украине комплексы Patriot
Вчера, 02:47
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияСШАДональд ТрампБорис ПисториусПит ХегсетМинистерство обороны СШАНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала